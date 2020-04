Il testo di Giorgio Croce Nanni

uffici fase 2

Allora io ho capito questo.

Fase 2. Se potrà uscì di casa solo pè salutà mamma papà e zio. Se sei single e ormonalmente inquieto, devi sperà de trovà na lontana parente, che ne so na cugina de terzo grado e sperà che sia single, piacente e e disponibile. E la vai a trovà. Solo se è dentro la regione però. Altrimenti t'attacchi.

Gli amici li puoi vedè solo correndo. Puoi prende e andà sotto casa loro e correndo li fai uscì di casa, tirà fuori na boccia de prosecco e sempre correndo tipo staffetta ve passate la boccia e fate l'aperitivo. Senza mai fermavve, non ce se po' vedè fermi senza faticà. A un metro de distanza almeno, quindi ricordatevi de pijà i flute, quelli lunghi, sennò diventa complicato versà.

fase 2

Se po' lavorà in ufficio, ma poi tutti a casa. Non ce se po' divertì, se esce solo pè faticà.

I ristoranti devono sta chiusi un altro mese, ma possono chiedere ai clienti de passà a prende la roba davanti l'ingresso, che culo. Sempre al volo, che so vietati gli assembramenti. Quindi io arrivo in macchina, il tizio del ristorante mi tira al volo la roba, se la prendo bene se non la prendo sarà per la prossima.

Si può andà al parco, ma uno alla volta; all'ingresso gli scoiattoli gestiranno il flusso di ingresso degli umani, villa borghese diventerà come il jimmy'z di Montecarlo, "Ao lo scoiattolo all'ingresso è n'amico mio, tranquilli ce fa entrà e ce da pure l'ingresso omaggio per le cugine de terzo grado".

fase 2

Parrucchieri chiusi un altro mese, in pratica verso il 28 maggio dall'alto se vedrà na serie de cespugli simili a ceppi di ortiche correre a destra e sinistra come balle de fieno sospinte dal vento. Mascherine sempre e comunque, quindi con la cugina acquisita mi raccomando, solo cose strane, non ve venisse in mente de baciavve l'ala francese, che il Coronavirus perdona il sesso orale, ma la pomiciata no (forse l'unica bbona notizia de sta pandemia).

C'è una buona notizia. Ce se po' incontrà ai funerali. De zio, de nonno. Solo coi parenti però. Se viene a mancà un fidanzato non sposato e vuoi andà al funerale, se te fermano te fanno pure la multa. Cioè il cugino de terzo grado cepo andà, se te ce convivevi, no.

Questo pè la fase due. Uno e mezzo diciamo.

Poi vediamo. Domani magari faccio un'ulteriore mente locale così spiego mejo.

