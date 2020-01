“AMADEUS, SUL PALCO DELL'ARISTON IL PERICOLO È IL FUOCO AMICO” – MATTIOLI: "LO SANNO TUTTI CHE L'AD SALINI VOLEVA UN ALTRO A CONDURRE SANREMO, PER LA PRECISIONE ALESSANDRO CATTELAN" - PER UN'AZIENDA POLITICOPATICA COME LA RAI, QUEST' ANNO IL SANREMONE ARRIVA NEL PEGGIORE DEI MOMENTI POSSIBILI. NON SI È MAI VISTO UN DIRETTORE DI RAIUNO FATTO FUORI A TRE SETTIMANE DAL FESTIVAL"

Alberto Mattioli per la Stampa

Per un' azienda politicopatica come la Rai, quest' anno il Sanremone arriva nel peggiore dei momenti possibili. L' incertezza politica è grande e le regionali da cui dipendono le sorti del governo si celebrano appena una settimana prima del Festival. Infatti già piove sul bagnato delle polemiche. Prima quelle su Rula Jebreal, che non va bene a destra perché troppo di sinistra; poi quelle su Rita Pavone, che non va bene a sinistra perché troppo di destra.

Amadeus, da bravo democristiano (chiunque faccia Sanremo è democristiano, e se non lo era prima lo diventa), ieri ha fatto il pompiere. Ha assicurato che Jebreal farà un discorso «che piacerà anche a Meloni» e del resto, visto che la signora parlerà contro la violenza di genere, è difficile che qualcuno la contesti. Quando all' ex Gian Burrasca, «non sapevo che fosse sovranista - dice Amadeus, che è evidentemente l' unico -. Ma sono sincero: non me ne frega niente per chi vota».

A noi anche meno, ma è già evidente che stare sul palco dell' Ariston sarà come ballare sulle uova. Però, fossimo in Amadeus, di tutti i fuochi possibili temeremmo soprattutto quello amico. Non si è mai visto un direttore di Raiuno fatto fuori a tre settimane dal Festival. E poi lo sanno tutti che l' ad Salini voleva un altro a condurlo, per la precisione Alessandro Cattelan...

