“AMO FARE I POMPINI. SO CHE AD ALCUNE DONNE NON PIACE, MA PER ME È ECCITANTE” – LA POPSTAR AMERICANA CHRISTINA AGUILERA RIVELA TUTTI GLI ALTRI USI CHE FA DELLA SUA BOCCA (OLTRE A CANTARE): “PENSO CHE INGOIARE SIA PROPRIO UNA COSA GIUSTA, HA UN SACCO DI PROTEINE...” – IL SEGRETO PER UNA VITA SESSUALE SODDISFACENTE? L’ESPLORAZIONE: "CI SONO RAGAZZI A CUI NON PIACE CHE GLI SI TOCCHINO LE PALLE, ALTRI A CUI PIACE CHE GLI SI FACCIANO COSE BRUTALI…"

christina aguilera 4

Estratto dell’articolo di Emanuele Corbo per www.ilfattoquotidiano.it

[…] Christina Aguilera, nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto piccanti nella nuova puntata del podcast Call Her Daddy. La cantante è entrata nel dettaglio di come le piace fare sesso orale[…]

CHRISTINA AGUILERA E LE DICHIARAZIONI SUL SESSO ORALE

La popstar che spopolava nei primi anni Duemila ha affermato: “Amo fare i po***ni […] So che ad alcune donne non piace, ma non so, è eccitante. E dopo che ci hai lavorato tanto, penso che ingoiarla sia proprio una cosa giusta, ha un sacco di proteine. […]”. Un do ut des che soddisfa entrambe le persone coinvolte nell’atto. Non fa una piega.

christina aguilera

Christina Aguilera ha recentemente lanciato il marchio Playground, che produce lubrificanti tesi a migliorare il piacere sessuale delle donne. […]

“Mi dicevo: ‘Devo fare canzoni che abbiano un significato per me e che siano valide per quello che sono, senza paura e parlando di qualsiasi cosa’. E questo include la sessualità. Sentivo che c’era molta vergogna e paura intorno a questo argomento… quindi volevo solo essere chi ero e creare uno spazio sicuro per tutti per sentirsi bene” ha raccontato ancora nel podcast.

christina aguilera

LA CHIAVE PER UNA BUONA VITA SESSUALE –

Ma qual è il segreto per una vita sessuale soddisfacente? Secondo la cantante tutto parte dalla conoscenza di se stessi e dall’avere un partner con cui esplorare la dimensione del piacere. Qualche esempio? “Ci sono ragazzi a cui non piace che gli si tocchino le p***e, altri a cui piace che gli si facciano cose brutali”. […] “La sessualità è una cosa bellissima. E dobbiamo prendercene cura come donne per assicurarci di dare priorità a noi stesse e a ciò che significa per noi, perché ogni donna è diversa”.

christina aguilera 2 christina aguilera 1 christina aguilera christina aguilera su paper magazine 8 pregnant nude christina aguilera christina aguilera christina aguilera 1 christina aguilera 2 christina aguilera 4 christina aguilera christina aguilera, christina aguilera con sciarpa e minigonna ultrainguinale christina aguilera