“BARBIE? FA IL LAVAGGIO DEL CERVELLO CON LA PROPAGANDA CINESE” – I REPUBBLICANI INVITANO A BOICOTTARE IL FILM A CAUSA DEL DISEGNO INFANTILE DI UNA MAPPA MONDIALE CHE, A LORO AVVISO, SOSTIENE LE RIVENDICAZIONI TERRITORIALI DI PECHINO NEL MAR DELLA CINA – E C’E’ CHI INVITA A NON VEDERE BARBIE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN ATTORE TRANSGENDER E PERCHÉ RACCONTA "STORIE LGBTQ" – E LA DEPUTATA IPER-FEMMINISTA DEI DEM OCASIO-CORTEZ SI SCATENA CONTRO I REPUBBLICANI

barbie margot robbie

(ANSA) 'Barbie' sbanca al botteghino e indigna la destra americana che lo bolla - per dirla con le parole del senatore repubblicano Ted Cruz - come un film che fa il "lavaggio del cervello" alle giovanissime con propaganda cinese".

Da settimane i repubblicani hanno dichiarato guerra a 'Barbie', invitando a boicottare la pellicola a causa del disegno infantile di una mappa mondiale che, a loro avviso, sostiene le rivendicazioni territoriali di Pechino nel Mar della Cina. Il disegno ritrae il "viaggio di Barbie da Barbie Land al mondo reale", afferma Warner Bros respingendo le critiche. Movieguide, il sito di recensioni cinematografiche cristiano, ha invitato invece a non vedere il film a causa della presenza di un attore transgender e perché racconta "storie Lgbtq".

ted cruz alla convention della nra

Il fondatore del gruppo conservatore Turning Point Usa, Charlie Kirk, ha definito 'Barbie' come un film di "propaganda trans, il peggiore mai visto". L'ira dei repubblicani fa sorridere Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata star dei democratici. "Mi piace come i repubblicani del Congresso odiano Barbie. Certo è una bambola per bambine che è stata un medico e un'astronauta prima che alle donne americane venisse permesso di avere una carta di credito senza il permesso del marito - ha detto la pasionaria liberal -. E' ovvio che sono impazziti, vorrebbero tornare ai vecchi tempi".

TED CRUZ CON LA MOGLIE HEIDI E LE FIGLIE CATHERINE E CAROLINE barbie il film 2