“BOSS” SOTTO STRESS – IERI ALL’AUTODROMO DI MONZA IL 73ENNE BRUCE SPRINGSTEEN SI E' INFLITTO LA SOLITA MARATONA CANORA DI 3 ORE DAVANTI A 70 MILA FAN SUDATI (TRA CUI UN FRATE. MANCAVANO IL CAPO INDIANO, IL POLIZIOTTO E L'OPERAIO, POI C'ERANO TUTTI I VILLAGE PEOPLE) - IL CANTANTE AMERICANO NON HA SUONATO I SUOI CLASSICI “BORN IN THE USA” E “THUNDER ROAD" MA HA CONCLUSO CON LA PROMESSA (O LA MINACCIA) DI TORNARE – PAURA LA NOTTE PRIMA DEL CONCERTO, QUANDO A MILANO E IN BRIANZA UNA TEMPESTA HA FATTO CROLLARE TEGOLE E ALBERI - VIDEO E FOTO!