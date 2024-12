“CARLO CRACCO? ISPIRA SIMPATIA COME QUANDO METTI IL PIEDE SU UN RICCIO DI MARE” - ALDO GRASSO SI CUCINA IL TELE-CHEF E LA TRASMISSIONE “DINNER CLUB” SU AMAZON PRIME: “MAI VISTO UNO SPRECO DI SIMILI TALENTI. MAI VISTO UN PROGRAMMA COSÌ STRACOTTO, POTENDO DISPORRE DI PROTAGONISTI COME CHRISTIAN DE SICA, EMANUELA FANELLI, ROCCO PAPALEO, DI EX ALLIEVI COME SABRINA FERILLI E ANTONIO ALBANESE E DI UN OSPITE A SORPRESA COME CORRADO GUZZANTI. LE BATTUTE SONO TELEFONATE E IL PROGRAMMA È ANCHE IMPAGINATO MALE. IN CUCINA CRACCO È UN RE (COSÌ DICONO), IN TV RISCHIA LA PARTE INVOLONTARIA DEL GIULLARE”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

aldo grasso

Mai visto uno spreco di simili talenti. Mai visto un programma così stracotto, potendo disporre di protagonisti come Christian De Sica, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, di ex allievi come Sabrina Ferilli e Antonio Albanese e di un ospite a sorpresa come Corrado Guzzanti. Eppure si fa fatica a seguire Dinner Club, giunto alla terza stagione, come se fosse la parodia del «viaggio alla ricerca dei cibi genuini» […] Con un cast così strepitoso è impossibile raggiungere risultati tanto modesti. Cracco ci riesce (Prime Video).

carlo cracco 1

Forse è troppo facile dare la colpa a Carlo Cracco, che ispira simpatia come quando metti il piede su un riccio di mare, che s’intigna a raccontare barzellette, che invece di stare in cucina sta in tv. Se proprio Amazon ci tiene, scelga almeno uno come Davide Oldani, che almeno non se la tira come il maestro della Galleria Vittorio Emanuele II. In cucina Cracco è un re (così dicono), in tv rischia la parte involontaria del giullare.

Dai, non è materialmente possibile, avendo sotto mano Fanelli o De Sica o Guzzanti, realizzare un menù televisivo privo di spirito, di inventiva, di sagacia: le battute sono così telefonate da sembrare scritte da un maldestro autore.

CARLO CRACCO PRIME VIDEO ITALIA

Tra l’altro, forse per l’impossibilità di far combaciare gli impegni di tutti i partecipanti, il programma è anche impaginato male, nonostante il montaggio accurato cerchi di salvare capre e cavoli. Il tema delle scoperte culinarie nel corso del viaggio e quello della cena conviviale preparata (si fa per dire) da uno degli ospiti spesso risultano scollegati. A tratti pare di assistere a LOL . […]