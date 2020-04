9 apr 2020 10:20

“CE LI HAI IN TESTA” – ANCHE A "SKYTG24" SI FANNO SENTIRE GLI EFFETTI DELLO SMART WORKING. LA GIORNALISTA MARIANGELA PIRA IN COLLEGAMENTO DA CASA NON RIESCE A LEGGERE DEI NUMERI PERCHÉ NON TROVA GLI OCCHIALI E QUANDO LA LINEA PASSA ALLO STUDIO LA CONDUTTRICE LE FA NOTARE CHE LI STA USANDO COME FERMACAPELLI… – VIDEO