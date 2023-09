“CHE CADUTA DA BISCHERO. IL PIEDE ERA AL CONTRARIO. NON È CHE L’OPERAZIONE L’ABBIANO FATTA PROPRIO BENE. IL FEMORE SI SONO DIMENTICATI DI RIALLINEARLO” – JOVANOTTI RACCONTA L’INCIDENTE IN BICI A “NON E’ UN PAESE PER GIOVANI” SU RADIO 2”: “ORA HO UNA GAMBA PIÙ CORTA DELL’ALTRA” (COME GARRINCHA E PANTANI) - "IL TOUR NEI PALAZZETTI A FEBBRAIO? PENSO CHE NON CE LA FAREMO. IN QUESTI GIORNI SUONO SEDUTO COME BEN HARPER. MA È UN’IDEA CHE NON MI PIACE. LA MUSICA PER ME È MOVIMENTO…”

“Una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore…”. Dopo l’incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti torna a parlare a “Non è un paese per giovani”, il programma di "Radio 2" condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate: “Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle. Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo”.

Il cantante parla dello scampato pericolo: “Poteva andare peggio. Io tendo a minimizzare e a leggere le opportunità che mi viene offerta. Adesso dovrò fermarmi e fare fisioterapia. Una gran rottura. Devo mantenere la muscolatura tonica. Ho una gamba più corta dell’altra”. Come Garrincha e Pantani: “Almeno sono in buona compagnia”

Sul tour nei palazzetti previsto a inizio 2024 non è ottimista: "Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre. In questi giorni suono seduto come Ben Harper. Ma è un’idea che non mi piace. La musica per me è movimento…”

lorenzo jovanotti jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 8 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 1 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 9 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 2 jovanotti morandi