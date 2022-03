“CHE I DOCENTI VADANO IN TV A SPEZZARE IL PANE DEL LORO SAPERE È SACROSANTO, BASTA CHE FREQUENTINO LE TRASMISSIONI GIUSTE” - ALDO GRASSO RANDELLA I PROF UNIVERSITARI CHE IMPERVERSANO NEI SALOTTINI TV E LANCIA UNA STOCCATA A BIANCA BERLINGUER: “NELLA SUA PRESUNZIONE, IL PROFESSORE NON S'INTERROGA SULLE TRASMISSIONI OSPITANTI, COSÌ FINISCE PRIGIONIERO DEI MECCANISMI INFERNALI DEL TALK. COSÌ, SPESSO, VENGONO A NUDO LA POCHEZZA DI CERTI DOCENTI, LE INCLINAZIONI CARATTERIALI, IL NARCISISMO INCONTENIBILE E…” - LA STILETTATA DI BERLINGUER A GRASSO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

aldo grasso

La Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) farebbe bene a invitare i docenti incardinati a tenersi lontano dai talk show televisivi (un rettore sicuramente si opporrà, quello dell'università per stranieri). Di solito, questi professori, così corteggiati dai conduttori per dar lustro ai peggiori bar di Caracas, fanno una pessima figura e intaccano l'immagine dell'università di appartenenza.

orsini calabresi

È successo persino nei momenti più delicati della pandemia, con alcuni accademici del settore che hanno dato il peggio di sé. Sta succedendo ora con una guerra in corso. Che i docenti vadano in tv a spezzare il pane del loro sapere è sacrosanto, basta che frequentino le trasmissioni giuste: per esempio, quelle di Rai Storia, quelle di #maestri, quelle di divulgazione. Il resto non fa per loro.

aldo grasso

Lo strano connubio tra accademia e tv è iniziato molti anni fa quando, per sopperire alla mancanza di docenti, alcune università hanno cominciato a chiamare, come professori a contratto, gente di spettacolo che garantisse loro «visibilità» e notorietà. Se non vado errato, nell'ambito delle comunicazioni, è stata La Sapienza di Roma a chiamare per prima Maurizio Costanzo, l'inventore dei «casi umani».

orsini cartabianca

Nella sua presunzione e nel suo desiderio di apparire, il professore di ruolo non s' interroga sulle trasmissioni ospitanti, venendo meno a un sacro principio ermeneutico: è il contesto a determinare il testo. Non s' interroga cioè sui motivi per cui è stato invitato e così finisce prigioniero dei meccanismi infernali del talk, dove è bandita ogni complessità, dove regna la radicalizzazione, dove la rissa è l'alimento degli ascolti.

bianca berlinguer

Così, spesso, vengono a nudo la pochezza di certi docenti, le inclinazioni caratteriali, il narcisismo incontenibile, la disinformazione. A scapito del buon nome delle università. P.S. Il discorso è generale, vale per tutti i talk, non solo per quello di Bianca Berlinguer.

