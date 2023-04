“DUSTIN HOFFMAN HA DETTO CHE LA MIA VOCE HA MIGLIORATO LE SUE INTERPRETAZIONI? IL DOPPIAGGIO O LO SAI FARE OPPURE NO” – GIANCARLO GIANNINI: “LA MIA VOCE? HO STUDIATO MOLTO L'ELETTRONICA, L'OSCILLOGRAFO TI FA VEDERE TUTTE QUELLE ONDE. RIESCO AD ANDARE IN SINCRONIA FACILMENTE” – LA SCENA “GIRATA CON GLI SGUARDI” INSIEME ALLA MELATO IN “TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO”, LA FRITTATA SPALMATA IN FACCIA A UN RAGAZZO E LA FEDE – “GASSMAN MI CHIESE: “COME FAI A ESSERE CREDENTE? E IO GLI RISPOSI…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Graldi per “il Messaggero”

Il titolo del suo libro di memorie: "Sono ancora un bambino (ma nessuno può sgridarmi)": c'è il tema dell'età, ma anche il senso della libertà come valore.

giancarlo giannini mariangela melato

(...)

Qual è il valore più importante, per lei irrinunciabile?

«Non c'è nulla di irrinunciabile. Io sono un credente, quindi credo nel mistero. Alcuni mi chiedono: come fai ad essere così credente?»

Pensa a quell'episodio con Vittorio Gassman?

«Vittorio, una persona intelligentissima, timidissima, coltissima, straordinaria. Mi disse: "Come fai a credere? Che cosa vuol dire credere?". Io gli spiegavo che cosa era la fede per me: "Dio ti ha dato la possibilità ogni giorno di scoprire tanti piccoli misteri. Accontentati di questo". Insomma, io mi accontento. Anzi, sono felice di poter pensare, come ho detto, a qualcosa che non c'è».

Ad un ragazzo con aspirazioni di attore che cosa direbbe?

«Non intraprendere questa strada se hai il minimo dubbio. E tieniti di riserva un altro mestiere. Quando insegnavo al Centro sperimentale dicevo: "So che questo è un tarlo che avete e, se continuerete, ricordatevi di fare anche degli errori. Fare degli errori è bellissimo: se non è un errore è qualcosa che avete scoperto che servirà anche agli altri". La cosa più importante che insegnavo era la gioia di vivere. Se uno non ha la gioia di vivere come si mette sul palcoscenico a raccontare le favole?»

(...)

giancarlo giannini

C'è qualcuno a cui vorrebbe chiedere scusa?

«Facevo l'Istituto tecnico. In pausa si giocava a pallone e tutti avevamo una merenda. La mamma mi fece un panino con la frittata, l'avevo lasciato nella mia cartella in un angolo. Vidi un ragazzo molto giovane che guardava la partita seduto per terra, e si mangiava un panino con la frittata, il mio. Mi sono fermato e gli ho detto: "Scusa, ma perché me lo hai preso? Potevi chiedermelo". E ho fatto un gesto terribile, di cui mi pento molto. Ho preso un po' di frittata e gliel'ho spalmata in faccia».

giancarlo giannini foto di bacco

Dustin Hoffman ha detto che la sua voce ha migliorato le sue interpretazioni. Lei è un grande doppiatore. Che cos'è la sua voce?

«Bisognerebbe chiedere a mia mamma che me l'ha fatta. Il doppiaggio o lo sai fare oppure no. Io ho imparato a farlo anche perché studiando molto l'elettronica, l'oscillografo ti fa vedere tutte quelle onde. Riesco ad andare in sincronia facilmente».

Lei è soddisfatto di sé, o c'è qualcosa che vorrebbe cambiare?

«Uno magari lo pensa quando è molto più giovane, ma poi si abitua a quello che è e si accontenta. Vivo la vita giorno per giorno, cercando di soddisfare le curiosità».

In cinque parole: chi è davvero Giancarlo Giannini?

«Un uomo a cui piacerebbe poter bere un caffè senza la tazzina: lo berrei con la fantasia».

robin williams giacca toys di giancarlo giannini giancarlo giannini 5 giancarlo giannini giancarlo giannini 4 giancarlo giannini sergio castellitto giancarlo giannini foto di bacco GIANCARLO GIANNINI WALK OF FAME giancarlo giannini 3 GIANCARLO GIANNINI WALK OF FAME 4 giancarlo giannini giancarlo giannini 1 giancarlo giannini 2 giancarlo giannini giancarlo giannini GIANCARLO GIANNINI PASQUALINO SETTEBELLEZZE giancarlo giannini mariangela melato GIANCARLO GIANNINI PASQUALINO SETTEBELLEZZE giancarlo giannini foto di bacco MONICA VITTI GIANCARLO GIANNINI - DRAMMA DELLA GELOSIA laura antonelli giancarlo giannini l’innocente marcello mastroianni monica vitti giancarlo giannini giancarlo giannini sono stato io giancarlo e adriano giannini vittorio sgarbi giancarlo giannini foto di bacco

(...)