29 lug 2023 17:50

“ESSERE IN GRADO DI MUOVERE IL MIO CORPO ANCHE SOLO PER UN PO’ MI FA SENTIRE LA STELLA PIÙ FORTUNATA DEL MONDO” – UN MESE DOPO ESSERE STATA DIMESSA DALL’OSPEDALE, MADONNA TORNA A BALLARE IN UN VIDEO PUBBLICATO SULLA SUA PAGINA INSTAGRAM – LA “NONNETTA DEL POP” ERA STATA RICOVERATA IN TERAPIA INTENSIVA PER UN’INFEZIONE BATTERICA E I SUOI FAMILIARI AVEVANO RACCONTATO DI ESSERSI “PREPARATI AL PEGGIO…” - VIDEO