“FALLA FINITA, TANTO TU LÌ STAI E LÌ DEVI RIMANERE” – MAURIZIO COSTANZO INTERVIENE A “DOMENICA IN” DOPO IL DISCORSO DI MARA VENIER E LA INCORAGGIA A NON MOLLARE: “SENZA DI TE LA DOMENICA È LUNEDÌ. VOLEVO ANCHE DIRTI CHE TI SALUTA MARIA CHE È…”

MARA VENIER SI COMMUOVE A DOMENICA IN

MAURIZIO COSTANZO DOMENICA IN

1 - “VI CHIEDO SCUSA, MA PER ME È UN MOMENTO DIFFICILE” – MARA VENIER TORNA A “DOMENICA IN” DOPO L’INTERVENTO AI DENTI E LA PARESI E SI COMMUOVE: “RINGRAZIO TUTTE LE PERSONE CHE MI HANNO SCRITTO E MI STANNO DIMOSTRANDO LA LORO VICINANZA” – LA CONDUTTRICE NON TRATTIENE LE LACRIME, POI SI RICOMPONE E… - VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-vi-chiedo-scusa-ma-me-nbsp-momento-difficile-rdquo-274044.htm

mara venier si commuove a domenica in 5

2 - DOMENICA IN, MARA VENIER IN LACRIME. INTERVIENE MAURIZIO COSTANZO: "FALLA FINITA, TANTO TU LÌ STAI"

Da www.liberoquotidiano.it

"Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria (De Filippi, ndr) che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere".

MARA VENIER MAURIZIO COSTANZO

Dopo il toccante e lungo discorso di Mara Venier e le sue lacrime, è intervenuto, in collegamento, ospite di Domenica In nella puntata del 20 giugno, Maurizio Costanzo. Il giornalista e marito di Maria De Filippi l’ha quindi incoraggiata ad andare avanti.

"Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima", ha detto Mara commossa, dopo il gravissimo problema ai denti non ancora superato, mentre la band intonava Eh già di Vasco Rossi, con l'ormai celeberrimo e quanto mai calzante slogan "sono ancora qua".

mara venier si commuove a domenica in

"Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi". Tra i quali, appunto, c'è Maurizio Costanzo.

mara venier si commuove a domenica in mara venier si commuove a domenica in 2 mara venier si commuove a domenica in 3 mara venier si commuove a domenica in 1 mara venier si commuove a domenica in. 6