12 ott 2023 19:33

“FINO A DOVE SI SPINGERÀ LA BARBARIE?” - CHARLIE HEBDO E LA SATIRA SU GAZA SENZA ACQUA CON IL TERRORISTA ISLAMICO CHE SI INTERROGA, CON LE MANI GRONDANTI DI SANGUE DAVANTI AL RUBINETTO, DAL QUALE ESCE L'ULTIMA GOCCIA D'ACQUA – LA RIVISTA FRANCESE, LA CUI REDAZIONE VIVE E LAVORA ANCORA SOTTO PROTEZIONE IN UN LUOGO SEGRETO PER NON DIVENIRE NUOVAMENTE BERSAGLIO DEI JIHADISTI CHE IL 7 GENNAIO 2015 UCCISERO 11 PERSONE, RIDIMENSIONA IL VITTIMISMO DEI MACELLAI DI HAMAS E RIDICOLIZZA ANCHE MELENCHON PER...