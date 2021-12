ENRICO LETTA CONFERMA IN PIENO DI ESSERE UN ESPONENTE DELL’ESTABLISHMENT. E COME TALE, IL SEGRETARIO DEL PD SI SMARCA SIA DAI PARTITI DEL GOVERNO SIA DALLE VARIE CORRENTI DEL PD, CHE HANNO TUTTI ESPRESSO LA LORO CONTRARIETÀ A CHE DRAGHI LASCI PALAZZO CHIGI PER TRASLOCARE AL QUIRINALE. ANZI, È L’UNICO CHE È D’ACCORDO CON IL PENSIERO DELL’ENTOURAGE DI NONNO MARIO: “NELLE SUE PAROLE NON HO LETTO UNA AUTOCANDIDATURA” - COME SOLDATINO DELL’ESTABLISHMENT, A LETTA NON PASSERÀ MAI PER LA MENTE DI METTERSI CONTRO DRAGHI, UN UOMO CHE RAPPRESENTA OGGI UN’ISTITUZIONE DEL SISTEMA. E PER IL PD DIVENTA UN PROBLEMA...