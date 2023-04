enrico deaglio 1

Estratto dell’articolo di Giuseppe Salvaggiulo per “La Stampa”

«Giletti è solo la pedina meno importante. Questa è una grande storia italiana. Ed è tutta qui». Ed Enrico Deaglio sbatte sul tavolo il suo libro, Qualcuno visse più a lungo (Feltrinelli), la bibbia sui fratelli Graviano.

Come ci sei arrivato?

«Dei Graviano mi ha sempre colpito che nel 1991 si erano trasferiti a Omegna, sul lago d’Orta. Godendo, ha detto, di una “favolosa protezione”».

Da parte di chi?

«Dallo Stato - politica, apparati investigativi, magistrati - per averlo aiutato a catturare Riina».

[…] Però nel ’94 sono stati arrestati.

SILVIO BERLUSCONI FILIPPO GRAVIANO FRANCESCO DELFINO - ILLUSTRAZIONE IL FATTO QUOTIDIANO

«Potrebbe esserci lo zampino di Berlusconi. Gli stavano addosso. Volevano uscire dal ruolo di soci occulti».

Congetture.

«Graviano ha parlato di una “colletta tra palermitani” per finanziare Berlusconi con 20 miliardi di lire. Fininvest ha sempre smentito».

Dove comincia questa storia?

«A Borgomanero, dieci chilometri da Orta, con l’arresto di Balduccio Di Maggio, l’autista di Riina, gestito dal generale del Sismi Delfino. L’uomo più corrotto d’Italia».

Che sarebbe nella foto con Berlusconi e Graviano.

«Verosimile, ma non ne avevo mai sentito parlare. Quella piazza, a Orta, si presterebbe. Baiardo sarebbe il fotografo».

Berlusconi con un superboss latitante? Mah.

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 6

«Dipende dal periodo. All’epoca Graviano non era considerato un superboss. Nel ’94 il suo arresto a Milano fu quasi ignorato dai giornali».

Chi è Baiardo?

«Un trafficone di paese, figlio dello stimato capostazione di Omegna, siciliano […] Portavoce dei Graviano. Che in una trattativa lunga trent’anni ora rivendicano il secondo regalo allo Stato: l’arresto di Messina Denaro, di cui hanno rivelato la malattia, dopo quello di Riina».

Enrico Deaglio - Qualcuno visse più a lungo

Chi ha cercato chi?

«Baiardo contatta Report e Giletti. Per soldi, ma non solo. Giletti fa lo scoop. Poi lo porta in trasmissione, dopo l’arresto di Messina Denaro. E mi invita. Quando parlo, Baiardo reagisce male».

E Giletti?

«Manda la pubblicità. Poi parlo più».

[…] Hai più sentito Giletti?

«No. In compenso mi ha cercato Cairo. Voleva parlarmi. Di queste storie. Sono andato a Milano. Era spaventato».

Perché?

«Lui è in mezzo. Ci teneva a farmi sapere che quando era assistente personale di Berlusconi, fu messo in guardia: “Attento, Dell’Utri vuole farti fuori”».

In che senso?

«Figurato. Credo».

arresto di matteo messina denaro 1

Perché scoppia il caso Giletti?

«La mia impressione è che volesse fare il grande colpo: la foto di Graviano e Berlusconi. Mentre Berlusconi è in ospedale e si riparla di Mediaset in vendita. Un incubo. Per tutti».

