28 lug 2023 13:23

“IL GOSSIP MI FERISCE. ESCONO NOTIZIE ASSURDE" – ALESSIA MARCUZZI, FINITA NELL’OCCHIO DEL CICLONE PER ESSERE STATA PIZZICATA ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI VICINO A STEFANO DE MARTINO, EX DI BELEN, DOPO LA TRESCA DEL 2020 RIVELATA DA DAGOSPIA, SI SFOGA: "CHI LAVORA CON ME MI PROIBISCE DI RISPONDERE. HO DETTO A FRANCESCA FAGNANI CHE MI AVEVA INVITATO A 'BELVE': 'NON VENGO PERCHÉ MI DEVO SALVARE DA ME STESSA'. FACCIO FATICA A TENERMI” – “HO IMPARATO A NON DIPENDERE DAGLI UOMINI. E MI DIVERTE PIACERE. IL CALENDARIO DI “MAX” DEL 1998, HA CAMBIATO TUTTO. PENSAI: “MA ALLORA SONO BONA…”