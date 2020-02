FORSE NON VE NE SIETE ACCORTI MA DOMANI A ROMA SI VOTA – CARLA VISTARINI: “SEMBRA CHE SI SITA CERCANDO DI FAR PASSARE QUESTE ELEZIONI SUPPLETIVE QUASI SOTTO SILENZIO. NESSUNO NE PARLA. IN TV, SUI GIORNALI, SONO TUTTI PRESI A CONCIONARE E FISSARSI SUL GRANDE SIPARIO CALATO SULLA REALTÀ CHIAMATO CORONAVIRUS” - “NO, NON VA BENE. ANDIAMO A VOTARE TUTTI, PER FAVORE. POI CHE VINCA IL MIGLIORE, MA SIA DECISO DA NOI”