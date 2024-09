“HELENA…CAVALLA” - QUEL CACCIAGONNELLE DI CLAYTON NORCROSS, MITOLOGICO THORNE DELLA SOAP “BEAUTIFUL”, ENTRA NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO” E COMMETTE UNA GAFFE PORCINA CON HELENA PRESTES (POI SI SCUSA: “NON SEI CAVALLA PER NIENTE”) – CON JESSICA MORLACCHI, CLAYTON PARLA DEL BACIO CON KATHERINE KELLY LANG, LA BROOKE DI “BEAUTIFUL” – QUANDO A DAGOSPIA DISSE: “IO SONO AMERICANO, MA DI ITALIANO HO L’ANIMA, LO STOMACO E ANCHE IL…PISELLO” – VIDEO

L’INTERVISTA DI CLAYTON NORCROSS A DAGOSPIA

(...) In seguito l'attore fa il proprio ingresso, saluta tutti. Parole affettuose per Enzo Paolo Turchi ("Avremo molto da dirci io e te") e poi la gaffe. Salutando Helena Prestes, le dice: "Helena.. Cavalla". Lei risponde: "Piacere" e poi sbarra gli occhi. Dopo una nuova nota di disappunto, Helena si congeda. Lui si scusa: "No scherzo, non sei cavalla per niente". Come mai quest'uscita? Sul web qualcuno ne sta parlando. Ecco il video.

Norcross è stato accolto nella Casa da una delle protagoniste di questa edizione, Jessica Morlacchi, che nel frattempo ha ascoltato la clip di presentazione dell'attore in cui racconta di amare l'Italia e le donne italiane. Per Jessica, infatti, si tratta di un incontro da sogno: per lei, fan della soap fin dall'infanzia, è il momento di abbracciare uno dei suoi idoli.

Dopo essere entrato nello chalet Big Bear allestito per l'occasione, Clayton Norcross abbraccia la sua nuova coinquilina, improvvisando un ballo. "Sei molto elegante", è il suo commento. "Sento freddo, ho bisogno di un abbraccio", è la replica di Jessica che gli fa subito una domanda a bruciapelo.

"Ti sei mai innamorato di Brooke?", chiede. La risposta non si fa attendere: "Ventidue anni fa mi ha invitato a casa sua ed è scoccato un bacio".

