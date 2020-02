FLAVIO BUCCI - ARCHIVIO DAGOSPIA

È morto Flavio Bucci, il grande interprete noto per il personaggio di Antonio Ligabue e decine di film come “Il Marchese del Grillo”. Bucci da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano. Nato da una famiglia molisano-pugliese originaria di Casacalenda in provincia di Campobasso, e di Orta Nova in provincia di Foggia, si è formato professionalmente presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino.

Tra i suoi ruoli più popolari, il prete Don Bastiano in Il marchese del Grillo di Mario Monicelli (1981), Tex e il signore degli abissi (1985), Secondo Ponzio Pilato (1987), Teste rasate (1993), Il silenzio dell'allodola (2005). Tra i suoi ultimi lavori, Il divo di Paolo Sorrentino (2008).

