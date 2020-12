16 dic 2020 17:09

“HO USATO UN INTERCALARE TOSCANO, MAGARI SGRADEVOLE, MA NON UNA BESTEMMIA…” – A BETTARINI NON È ANCORA ANDATA GIÙ L’ESPULSIONE DAL “GRANDE FRATELLO VIP”: “SONO STATI USATI DUE PESI E DUE MISURE E NON MI SPIEGO IL PERCHÉ. ABBIAMO SENTITO ESPRESSIONI DAVVERO GRAVI CONTRO LE DONNE, SANZIONATE SOLO CON UNA NOTA DI BIASIMO” – “SO CHE LÌ DENTRO C’ERANO DONNE CON CUI ANNI FA HO AVUTO UNA RELAZIONE. QUALCUNO FORSE NON HA GRADITO CHE….”