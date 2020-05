“HOLLYWOOD” IN SALSA ROSA – GRASSO SULLA SERIE NETFLIX ISPIRATA DAL PAPPONE-"BENZINAIO" DEI RICCHI E FAMOSI, SCOTTY BOWERS: “SI CAPOVOLGE VIA VIA IN UNA STORIA EDIFICANTE, DI RISCATTI SOCIALI, DI DISCRIMINAZIONI REDENTE" - MA NEL SUO LIBRO "FULL SERVICE" BOWERS RACCONTA ALTRE STORIE: ''GORE VIDAL ERA ATTIVO, SCOPAVA CON ROCK HUDSON E TYRONE POWER (CHE AMAVA FARSI URINARE ADDOSSO), SPENCER TRACY MI PRESE IL PENE E INIZIÒ A MORDERMI IL PREPUZIO - JACQUELINE KENNEDY? UNA REGOLARE SGUALDRINELLA. VENIVA A HOLLYWOOD PER SCOPARE CON WILLIAM HOLDEN. GRACE KELLY FACEVA LO STESSO - EDOARDO VIII SPOMPINAVA MASCHI, WALLIS SIMPSON PREFERIVA LE DONNE'', E MOLTO ALTRO.... - VIDEO

1 – «HOLLYWOOD», LA SERIE CHE TOCCA IL MELODRAMMA CON ENFASI

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

serie netflix 'hollywood' 14 Scotty Bowers con Valerie Vernon e Constance Dowling

Hollywood , la serie Netflix di Ryan Murphy ( Glee, American Crime Story, The Politician ) racconta di un gruppo di giovani aspiranti attori e registi che nel secondo dopoguerra cercano il successo nel favoloso mondo del cinema e nella sua industria di maggiore successo. A reggere il tutto (sette puntate) ci sono due storie vere. Quella di Peg Entwistle, un' attrice che non riuscendo a far carriera si arrampica fino alla cima della lettera H della Hollywood Sign e salta nel vuoto, uccidendosi. Aveva 24 anni.

Peg Entwistle 1 scotty bowers 5

E quella di Scotty Bowers, il gigolò dell' età d' oro di Hollywood, il benzinaio di Hollywood Boulevard che divenne un' attrazione sessuale per tante star e che forniva aitanti giovanotti a quei divi che non potevano rivelare la loro omosessualità (per la California era reato, per il Cinema la fine di un sogno erotico: inconcepibile che un divo come Cary Grant non spartisse il suo letto con una divina!).

serie netflix 'hollywood' 2

In virtù di una frenetica attività sessuale (anche i maschietti pagavano dazio al divano del produttore), Hollywood ricorda quella sordida sconsideratezza che anima le pagine di un libro cult come Hollywood Babilonia di Kenneth Anger, dove le molte storie oscure altro non sono che il nutrimento della luce irreale dello schermo.

Peg Entwistle 2

Ma con lo stile ironico e ucronico di Murphy, Hollywood si capovolge via via in una storia edificante, di riscatti sociali, di discriminazioni redente (ci sono un regista e un' attrice asian american, uno sceneggiatore gay afroamericano, un' attrice afroamericana e un attore gay), di omaggi che i vizi dovrebbero rendere alla virtù, di premi Oscar che avrebbero dovuto mettere tutto a posto, affrancando l' omosessualità, la negritudine, la prostituzione, riparando a tutte le ingiustizie compiute all' interno dello Star System (la cattiveria è equanimemente distribuita). La scrittura è quella del melodramma, con tutta l' enfasi sentimentale che il genere giustamente comporta.

serie netflix 'hollywood' 10

serie netflix 'hollywood' 11

2 – LUTTO A HOLLYWOOD - A 96 ANNI SE NE VA SCOTTY BOWERS, IL PAPPONE DEI RICCHI E FAMOSI. NEL SUO LIBRO "FULL SERVICE" RACCONTA DI TUTTO: ''GORE VIDAL ERA ATTIVO, SCOPAVA CON ROCK HUDSON E TYRONE POWER (CHE AMAVA FARSI URINARE ADDOSSO), SPENCER TRACY MI PRESE IL PENE E INIZIÒ A MORDERMI IL PREPUZIO - JACQUELINE KENNEDY ERA UNA REGOLARE SGUALDRINELLA. VENIVA A HOLLYWOOD PER VEDERSI CON WILLIAM HOLDEN. GRACE KELLY FACEVA LO STESSO - EDOARDO VIII SPOMPINAVA MASCHI, WALLIS SIMPSON PREFERIVA LE DONNE'', E MOLTO ALTRO.... (DAGOSPIA DEL 21 OTTOBRE 2019)

Peg Entwistle

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lutto-hollywood-96-anni-se-ne-va-scotty-bowers-pappone-ricchi-160698.htm

rock hudson

3 – COS’HANNO IN COMUNE CARY GRANT, AVA GARDNER, WALLIS SIMPSON E ROCK HUDSON? SONO TUTTI ANDATI A LETTO CON SCOTTY BOWERS – IL GIGOLO' E ORGANIZZATORE DI ORGE NELLA LOS ANGELES DEGLI ANNI D’ORO RACCONTA I SEGRETI DELLE STAR DI HOLLYWOOD: “KATHARINE HEPBURN ERA LESBICA, LE HO PROCURATO PIÙ DI 150 DONNE. SPENCER TRACY GAY. A EDOARDO VIII PIACEVA AMMUCCHIARSI CON…” (DAGOSPIA DEL 27 LUGLIO 2018)

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/hollywood-babilonia-ndash-cos-rsquo-hanno-comune-cary-grant-ava-179674.htm

scotty bowers 4 scotty bowers 2 SCOTTY BOWERS gore vidal 1947 charles laughton edith piaf edward viii randoplh scott scotty bowers copia gore vidal 4e6fb71c00000578 5975317 scotty now 95 with his wife lois they ve been married since 1984 a 8 1532439269057 scotty bowers tyrone power wallis simpson scotty bowers 1 il 90esimo compleanno di scotty bowers 2 il 90esimo compleanno di scotty bowers katharine hepburn wallis simpson e edoardo viii scotty bowers 3 serie netflix 'hollywood' 9 serie netflix 'hollywood' 12 walter pidgeon serie netflix 'hollywood' 16 serie netflix 'hollywood' 5 serie netflix 'hollywood' 4 serie netflix 'hollywood' 6 serie netflix 'hollywood' 3 serie netflix 'hollywood' 7 serie netflix 'hollywood' 1 serie netflix 'hollywood' 8 serie netflix 'hollywood' 13 scotty bowers 6

scotty bowers