Ilaria Proietti per "il Fatto quotidiano"

Puff! Con un tocco di magia il servizio delle Iene sui voli di Stato di Maria Elisabetta Alberti Casellati andato in onda due sere fa è sparito nel nulla. Non compare più da nessuna parte, né sul sito né sulla pagina Fb del programma e nemmeno sui canali Mediaset: peggio di una damnatio memoriae. E sì che aveva fatto il botto con 2,5 milioni di spettatori incollati alla tv a godersi le performance aree di Sua Presidenza.

"Il contenuto non è più disponibile perché potrebbe essere stato rimosso" si legge per esempio su Dagospia che sul servizio delle Iene Giulia Innocenzi e Marco Occhipinti ci si era buttato a pesce condividendo il contenuto dal sito delle Iene. A provare a cercarlo tramite Mediaset player viene segnalato che il video non è accessibile.

Stessa solfa a usare altri link che danno "Errore404": il servizio insomma pare che il Biscione l' abbia imbertato in maniera scientifica. Perché quelli andati in onda nella stessa puntata, quella del 4 maggio, sono ancora lì a disposizione e in bella vista.

"Se vuole sapere se mi ha chiamato la Casellati per chiedermi di togliere il servizio dalla circolazione, la risposta è no: non mi ha chiamato. Ma del resto non ci occupiamo della parte digital.

Il sito e il canale social del programma non lo gestiamo più noi del programma, ma direttamente Mediaset" dice il papà delle Iene Davide Parenti che giura di non saperne niente. "Non abbiamo avuto nessun problema a mandare in onda il servizio. Di telefonate io non ne ho ricevute. Poi non so Non chiedete a me, posso solo dire che questa cosa è alquanto buffa". (...)

