CASELLATI IN ARIA - "LE “IENE”: LUNEDÌ 3 MAGGIO LA PRESIDENTE DEL SENATO HA CHIESTO, E OTTENUTO, PER L’ENNESIMA VOLTA UN VOLO DI STATO PER COPRIRE LA TRATTA ROMA VENEZIA? MA POI IL SERVIZIO SPARISCE DAL SITO E DAI SOCIAL DELLA TRASMISSIONE. COME MAI? – IL FUORIONDA CON LA RISPOSTA STIZZITA A GIULIA INNOCENZI: “NON C’ERANO AEREI, NÉ TRENI” - LA SCUSA UFFICIALE È IL COVID, E UN PROBLEMA ALLA SCHIENA DELLA POVERA CASELLATI MAZZANTI VIENDALMARE (UN CUSCINO NO?)

1 - CASELLATI, OVVERO IO SO' IO E VOI NON SIETE UN CAZZO: HA PRESO 124 VOLI DI STATO IN UN ANNO. PER FARE COSA? PER TORNARE A CASA! - IL 75% DELLE TRATTE E' DA ROMA A VENEZIA (LEI ABITA A PADOVA). PIÙ UNA VACANZA IN SARDEGNA AD AGOSTO, PER LA QUALE IL FALCON A SUA DISPOSIZIONE FA SEI VIAGGI - LA SUA TOPPA E' PEGGIO DEL BUCO: “L'HO FATTO PER EVITARE IL COVID” - LA POVERA CASELLATI MAZZANTI VIENDALMARE NON PUÒ FARE LUNGHI PERCORSI IN MACCHINA PER UN PROBLEMA ALLA SCHIENA (E DATELE UN CUSCINO!)

2 - “ANDAVO A LAVORARE” - VIDEO! IL FUORIONDA DELLA CASELLATI CHE STIZZITA (NON) RISPONDE A GIULIA INNOCENZI DELLE “IENE” SULL’UTILIZZO DEI VOLI DI STATO: “NESSUNO DICE CHE NON C’ERANO TRENI NÉ AEREI. NEL 2018, ZERO VOLI. 2019, ZERO VOLI. TUTTO PER ARRIVARE A LAVORARE” - MA SECONDO IL REGISTRO DI VOLO DEL FALCON 900, IL 75% DELLE TRATTE È DA ROMA A VENEZIA (LEI ABITA A PADOVA). PIÙ LA SARDEGNA AD AGOSTO…

3 - LA PRESIDENTE CASELLATI CONTINUA A PRENDERE VOLI DI STATO SULLA LINEA CASA-LAVORO?

Da www.iene.mediaset.it (poi rimosso)

Con Giulia Innocenzi e Marco Occhipinti siamo riusciti a chiedere, nonostante i placcaggi della sicurezza, alla Presidente del Senato Casellati dei 124 voli di Stato che avrebbe preso nell'ultimo anno. Lei risponde fuori onda: "Non c'erano treni, non c'erano aerei".

La gran parte sarebbero sulla tratta Venezia-Roma, insomma "casa-lavoro". Guardate le nostre immagini esclusive: anche ieri ha preso un "taxi volante" pubblico? In agosto sarebbe stato usato anche per la Sardegna

IL POST SU FACEBOOK DI ALESSANDRO DI BATTISTA

In un Paese normale tutte le forze politiche, tutti i giornalisti italiani nonché la pubblica opinione avrebbero costretto la Presidente Casellati a fornire spiegazioni esaustive sui suoi 100 e passa voli di Stato negli ultimi mesi.



Da noi, salvo eccezioni, passa tutto in cavalleria. Lo scoop l'ha fatto La Repubblica, oggi ci apre il Fatto, ieri le Iene hanno realizzato un servizio (condividiamolo). Ma, ripeto, in un Paese normale la seconda carica dello Stato “pizzicata” ad abusare dei suoi privilegi andrebbe a casa, e senza aereo blu stavolta.



P.S. Consiglio non richiesto ai miei ex-colleghi del M5S: occupare in modo “nonviolento” l'ufficio di Presidenza del Senato fino a che la Presidente non dimostrerà di non esser andata in vacanza con un aereo blu. Si tratta di rispetto. Si tratta di etica. Si tratta di denaro pubblico, il denaro di tutti.



