“IO CI HO RISO, MA ADESSO BASTA” – AL “GRANDE FRATELLO VIP” PUPO FA INTENDERE DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE CON BARBARIE D’URSO E LEI LA PRENDE MALISSIMO, SI INCAZZA E LO ASFALTA: “CI SONO ALCUNE DICHIARAZIONI SU UNA PRESUNTA STORIA CHE AVREI AVUTO CON UN UN PICCOLO UOMO. NATURALMENTE PICCOLO DI ETÀ. AL GF CONTINUA A RACCONTARE DI UN'IPOTETICA STORIA CHE AVREBBE AVUTO CON ME, COSA ASSOLUTAMENTE FALSA” – LUI CHIEDE SCUSA, MA UN DETTAGLIO…

@carmelitadurso ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando “La storia di noi due” , penserò ad un sogno che però, non si è mai realizzato. Scusa.? — Pupo (@pupoghinazzi) March 3, 2020

Da "www.liberoquotidiano.it"

Al Grande Fratello Vip si è verificato un curioso siparietto con Pupo protagonista. Il noto cantautore nel corso delle puntate in diretta su Canale 5 ha più volte dichiarato di aver avuto una relazione con una donna molto famosa in Italia, ma non ha mai fatto il nome.

Alfonso Signorini lo ha fatto al suo posto: Barbara d'Urso. Quest'ultima a Pomeriggio 5 ha deciso di replicare, cosa che non aveva mai fatto in precedenza: "Sui siti ci sono alcune dichiarazioni su una presunta storia che avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo. Naturalmente piccolo di età. Al Grande Fratello continua a raccontare di un'ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa. Io ci ho riso, non ho mai replicato, ma adesso basta".

Angela Magnani per "www.trendit.it"

Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, ha chiesto scusa a Barbara d’Urso. Il cantante di Gelato al Cioccolato è tornato sui suoi passi ed ha fatto mea culpa pubblico. Per chi se lo fosse perso, oggi pomeriggio, durante Pomeriggio Cinque, la padrona di casa, Barbara d’Urso, ha voluto fare una precisazione in merito a quanto detto da Pupo.

L’opinionista del Grande Fratello Vip, da tempo dichiara di avere avuto una liaison con la conduttrice che, al contrario, nega con fermezza. Questo pomeriggio Barbara ha pregato Pupo di smetterla di dichiarare il falso.

Dopo la richiesta di Barbarella Nazionale non sono tardate le scuse pubbliche di colui che per anni avrebbe quindi fantasticato riguardo una relazione con lei:

Carmelita d’Urso ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando “La storia di noi due” penserò ad un sogno che però non si è mai realizzato. Scusa.

Pupo, un dettaglio nelle sue scuse lascia perplessi

Pupo nel post con cui chiede scusa a Barbara d’Urso fa riferimento ad una canzone in particolare. Si tratta di La storia di noi due che lo stesso cantante disse in un’intervista di aver scritto proprio per Barbara:

Ad essere sincero, questa canzone l’ho scritta nel 1981 e dedicata ad una grande donna di Mediaset che oggi fa la conduttrice con cui ho avuto un flirt. Era Barbara d’Urso.

Il testo non lascia spazio ad equivoci, parla di una breve storia d’amore segreta che ha lo ha portato ad innamorarsi. La domanda sorge spontanea: le scuse fatte da Pupo sono solo il pretesto per lanciare l’ennesima frecciatina alla conduttrice? Non lo sapremo mai, o forse si, non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione.

