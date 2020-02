12 feb 2020 17:23

“IN ITALIA CONVIENE VIOLARE LA LEGGE. GIUSTIZIALISTA? NON SO COSA SIGNIFICA” – A ‘DIMARTEDÌ’ SCINTILLE TRA DAVIGO E LA BOSCHI – IL MAGISTRATO: "IL GIORNO PIÙ BRUTTO NELLA MIA VITA DI CITTADINO DELLA REPUBBLICA È STATO QUANDO CRAXI SUL FINANZIAMENTO ILLECITO DISSE IN PARLAMENTO: 'QUI LO AVETE FATTO TUTTI'. E NESSUNO SI ALZÒ PER DIRGLI: 'COME TI PERMETTI, IO NO'" – MARIA ELENA IRONIZZA: "IO NON C'ERO IN PARLAMENTO, ALL'EPOCA FACEVO LE SCUOLE MEDIE" – VIDEO