“LAZIOMMERDA, CON DUE M, TUTTO MINUSCOLO” – NELLA SERIE “CHRISTIAN”, UNO DEI PROTAGONISTI SVELA LA PASSWORD ANTI-LAZIALE PER APRIRE IL CAVEAU DI UNA BANCA, E SUI SOCIAL I TIFOSI AQUILOTTI SI INCAZZANO – L’ATTORE EDOARDO PESCE: “È FINZIONE, VERGOGNATEVI. VISTI GLI INSULTI E LE MINACCE SCRITTE SUI SOCIAL DA PARTE DI ALCUNI SOGGETTI CHE SI DEFINISCONO TIFOSI LAZIALI E CHE SICURAMENTE AUMENTERANNO, MI SENTO DI INTERVENIRE…” - VIDEO

edoardo pesce christian ph matteo graia

1 - GIUSTI: SULLE PIATTAFORME, MENTRE INFURIA LA POLEMICA SULLA PASSWORD “LAZIOMMERDA” DI “CHRISTIAN”, VI SEGNALO SU AMAZON L’ARRIVO DELLO STRACULTISSIMO “TRE SORELLE” SCRITTO E DIRETTO DA ENRICO VANZINA - VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ciak-mi-gira-mentre-casellati-veniva-impallinata-momenti-297886.htm

2 - LA PASSWORD È 'LAZIOMM...', PIOGGIA DI INSULTI ALLA SERIE CHRISTIAN. EDOARDO PESCE: «È FINZIONE, VERGOGNATEVI»

edoardo pesce christian ph matteo graia

Da www.leggo.it

Ha fatto il suo esordio in tv la nuova serie Sky "Christian", ma sui social la discussione è cominciata già ieri sera. Il motivo? La "furia" dei tifosi della Lazio, adirati per una scena diffusa in anteprima nella quale uno dei protagonisti svela la password per aprire il caveau di una banca. «Laziommerda, Laziommerda. Con due m, tutto minuscolo», dice. L'attore "incriminato" è Antonio Bannò, su cui si è scatenata una pioggia di insulti social (e le risate dei romanisti).

silvia damico christian ph matteo graia

Edoardo Pesce: «È finzione, vergognatevi»

A prendere le difese della serie è Edoardo Pesce, uno dei due protagonisti (l'altro è Claudio Santamaria), che ha pubblicato un lungo post su Instagram, pubblicando un selfie con una felpa giallorossa: «Visti gli insulti e le minacce scritte sui social da parte di alcuni soggetti che si definiscono tifosi laziali e che sicuramente aumenteranno da dopo domani sera, mi sento di intervenire subito con queste parole: Chi mi conosce sa che ho sia parenti e sia carissimi amici "veri" Tifosi della Lazio, tra i quali alcuni storici e rispettati come Adamo Dionisi e altri di cui non faccio i nomi.

claudio santamaria christian ph matteo graia

Essendo loro oltre tifosi anche persone intelligenti e sportive, non si sono offesi perché hanno subito inserito la frase "incriminata" ("Laziommerda" Usata come password dall'amico di Christian) all'interno del contesto di finzione e di caratterizzazione ironica e spesso sopra le righe dei personaggi della serie. Come credo si accorgerà chi avrà o ha avuto occasione di vederla», ha detto Pesce.

«Quindi qui gli unici a vergognarsi dovrebbero essere gli animali (e mi scuso con gli animali) che scrivono (da account fake e non) insulti e minacce (tra l altri anche al regista che nn sa neanche de che stamo a parla) di una gravità tale che nascondono evidentemente tante frustrazioni, livori e cattiverie che con lo sport nn c entrano nulla ma neanche con il normale convivere in generale - ha tuonato l'attore -.

edoardo pesce e antonio banno in una scena di christian ph matteo graia

Siete gli stessi che confondevano Romanzo Criminale con la realtà e insultavano gli attori in giro per Roma. Leggete un libro, suonate uno strumento... Fate come ve pare ma cercate di innalzarvi un pochino da questa condizione di squallore e di vergognosa ignoranza. "Romammerda", contenti? E guardate la serie che è bella. Pace a tutti», ha chiosato. Tra i commenti anche il supporto di altri attori, tra cui Alessandro Roia, il "Dandi" di Romanzo Criminale.

silvia damico christian ph matteo graia

Christian, la trama

Christian si suddivide in sei puntate ed è ambientato a Corviale, un quartiere della periferia di Roma. Il protagonista (Edoardo Pesce) è un uomo di circa quarant’anni che vive facendo il lavoro sporco ma ambisce ad un lavoro meno sporco e più redditizio.

Le sue richieste vengono costantemente ignorate e le cose sembrerebbero poter solo peggiorare a causa di un misterioso e implacabile dolore alle mani che gli impedisce di portare a termine anche gli incarichi più semplici, almeno fino a quando proprio su quelle mani appaiono due stimmate e Christian, in una sera qualunque, resuscita miracolosamente Rachele, finita in un’overdose letale.

claudio santamaria christian ph matteo graia

3 - "LAZIOMMERDA" UNA PASSWORD D'INUTILE ECCESSO

Enrico Sisti per "la Repubblica - ed. Roma"

La domanda che serpeggia dietro il " Laziommerda con due emme tutto minuscolo" usato da Pesce come password per delinquere nella sceneggiatura di "Christian" è: c'era bisogno? In un momento storico in cui basta un refolo di vento per creare polarizzazioni dell'opinione, spettacolarizzazioni delle divisioni sociali e odio per ogni schieramento contrario, c'era davvero bisogno di fare la scarpetta in un vezzo storico come quello del "tifo contro", solitamente (e romanescamente) volgare?

christian foto di scena by matteo graia

Sarebbe stato lo stesso se avessero scelto "romammerda" (precisazione linguistica: la corretta scrittura della password usata sarebbe dovuta essere "Lazziommerda", con due emme e due zeta). Ora ragioniamo senza ipocrisie. La contrapposizione del tifo in città prevede per statuto, e per genetica, deliberate invasioni nel politicamente scorretto. Anzi ne trae nutrimento e auspici.

gabriel montesi christian ph matteo graia

Nessun laziale e nessun romanista possono dirsi esenti da quella formidabile, anche se esecrabile, patologia del rapportarsi prima di ogni d'altra cosa alla sconfitta dell'altro, più che alle proprie vittorie. Insomma è quasi sempre meglio un disastro altrui piuttosto che il proprio trionfo, dovunque si giochi.

edoardo pesce christian ph matteo graia

Quindi è normale che i cori vadano spesso in quella direzione, che sulle sciarpe troneggino insulti all'avversario. E che dentro i cuori, ancorché guidati dalla luce del piacere di tifare "pro", s' agiti l'infernale spettro del tifare "contro". Tuttavia, se in tv proprio non potevano esimersi dal dichiarare l'appartenenza calcistica della serie, forse sarebbe stato più opportuno, scartavetrando gli eccessi, inventarsi un'altra password, meno bellicosa, magari vincolata al tifo "pro". Una cosa tipo: "Core de sta città". O per "Christian" sarebbe stata una dolcezza fuori luogo?

edoardo pesce christian edoardo pesce christian claudio santamaria edoardo pesce edoardo pesce christian