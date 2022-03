“LEGGENDO L’INCIPIT DEL PEZZO DI CASTALDO DEDUCO CHE SENZA I MANESKIN GLI STONES NON AVREBBERO SUONATO A SAN SIRO PER FESTEGGIARE I 60 ANNI DAL LORO DEBUTTO” – LA RISPOSTA DI MOLENDINI AL GIORNALISTA DI “REPUBBLICA”: "RICORDO CHE LA PREMIATA DITTA ROLLING STONES NON SI È MAI TIRATA INDIETRO NEL PROPORSI IN TOUR E CONCERTI, ANCHE SENZA I MANESKIN - MA C’È ANCHE UN ALTRO PASSAGGIO CHE MI HA COLPITO…"

LA REPLICA DI MOLENDINI

Marco Molendini per Dagospia

Caro Roberto,

avevo già letto stamattina il pezzo di Gino Castaldo che tu hai ripreso. E francamente sono rimasto sorpreso dal suo incipit secondo cui “quegli impudenti ragazzi romani hanno rimesso in circolo nel mondo l'ammuffita linfa del rock”. E per questo motivo i Rolling Stones, anzi “per rispondere a loro”, i Rolling Stones avrebbero “raccolto la sfida” e quindi “tornano in scena a 60 anni esatti dal loro debutto che, con una formazione diversa da quella classica, avvenne il 2 luglio 1962 al Marquee di Londra”. Ora devo dedurre che, senza i Maneskin e la necessità di dare loro una risposta, Jagger e soci non avrebbero festeggiato il loro anniversario?

Ricordo, però, che la premiata ditta Rolling Stones non si è si mai tirata indietro nel proporsi in tour e concerti, anche senza i Maneskin. E non posso non pensare al fatto che la loro azienda macina fatturati astronomici difficilmente condizionabili dalla circostanza che sia apparso in giro un gruppo che ha vinto X Factor e Sanremo, è stato ospite d’apertura di un loro concerto, e che sostanzialmente ricicla modi, costumi, atteggiamenti che il rock è abituato a consumare da svariati decenni.

Ma c’è un altro passaggio dell’articolo di Repubblica che mi ha colpito per la misura (eccessiva), quando si scrive che “i Måneskin sono impegnati in una missione che fino a pochi anni fa sembrava impossibile: dimostrare che il rock può avere senso in un mondo giovanile che da anni parla una lingua totalmente differente”.

Non c’è dubbio che i ragazzi romani abbiano raggiunto un successo che va largamente al di là di ogni possibile previsione, ma che il rock, evidentemente in difficoltà, sia affidato al loro avvento per parlare ai giovani mi sembra quantomeno sbrigativo. A meno che non se ne faccia un problema esclusivamente anagrafico (e ghettizzante), secondo il quale i giovani devono ascoltare solo i giovani. Ma questo è un criterio che appartiene a un’epoca in cui anche Gino e io eravamo giovani.

Allora, però, quella generazione, la nostra, contestando e sognando la rivoluzione, voleva far sentire la sua voce per affermarsi e pretendere il diritto di dire la propria opinione sui fatti del mondo, sui quali aveva una visione diversa dagli adulti dominanti. Oggi viviamo una stagione di semplificazioni tali per cui esser giovani diventa un valore solo in quanto tale.

