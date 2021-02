“MA CHE CAZZO SCRIVETE, VERGOGNATEVI!” - MARA VENIER COSTRETTA A SMENTIRE LA TREMENDA BUFALA DELLA MORTE DEL MARITO NICOLA CARRARO, MESSA IN GIRO DAL SITO “YOUMOVIES.IT”: “È VIVO E STA BENISSIMO (SOLO MAL DI DENTI!). SIETE DELLE MERDEE! CONTINUO A RICEVERE MESSAGGI… ME GRATTO, ‘TACCI VOSTRA!”

Da www.liberoquotidiano.it

Mara Venier è dovuta intervenire suo malgrado su una tristissima e bruttissima fake news messa in giro da qualche sito e divenuta virale sui social. Una vera e propria bufala ha infatti riguardato Nicola Carraro, il marito della conduttrice di Domenica In che è stato dato per morto. In realtà è vivo e vegeto, ma la notizia buttata lì da qualcuno è arrivata persino alla conoscenza della Venier, che si è ritrovata messaggi di gente che chiedeva spiegazioni o che addirittura le faceva le condoglianze.

Ma che c*** scrivete, vergognatevi”, ha tuonato la “zia” Mara su Instagram, riprendendo la fake news e chiarendo che suo marito è vivo e sta benissimo, l’unico suo problema di salute al momento è il mal di denti. Poco dopo ha anche modificato il messaggio per aggiungere un rafforzativo “siete delle m***”. Uno sfogo assolutamente comprensibile, anzi doveroso perché a tutto c’è un limite.

Tramite i social la Venier ha quindi chiarito questa bruttissima faccenda, incassando la solidarietà anche da parte di alcuni personaggi famosi che loro malgrado si sono ritrovati nella stessa situazione. Sono infatti giunti alla “zia” Mara i messaggi da parte di Laura Pausini, Elisabetta Gregoraci e Max Giusti e poi anche di Elena Santarelli, che invece ha vissuto sulla sua pelle la stessa identica esperienza.

