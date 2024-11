“MARGHERITA BUY HA UNA PASSIONE PER LA COMMEDIA. HA FATTO DELLE BELLE BATTUTE PIUTTOSTO CHE DIRE LA VERITÀ” – SERGIO RUBINI, A “LA CONFESSIONE” DI PETER GOMEZ, VEDE UN ESTRATTO DELL’INTERVISTA CHE L’EX MOGLIE HA CONCESSO LO SCORSO APRILE A “BELVE” (“RUBINI È UNA PERSONA COMPLICATISSIMA. MI HA FATTA SOFFRIRE MOLTO”) E REPLICA A MUSO DURO: “LA BUY NON È STATA SINCERA” - IN PASSATO RUBINI HA AVUTO UNA STORIA ANCHE CON ASIA ARGENTO, CHE PARLANDO DELLA LORO RELAZIONE HA USATO L’ESPRESSIONE “AMORE TOSSICO”: “IO LO DEFINIREI UN AMORE NOTTURNO” – NEL SUO LIBRO, ASIA ELOGIO’ L’ATTORE PER IL VIRILE AUGELLO – VIDEO

Emanuele Corbo per il Fatto Quotidiano

Sergio Rubini, che di recitare, all’inizio, non voleva proprio saperne. Voleva invece diventare un tastierista, ma quando il suo gruppo lo rimpiazzò accettò di recitare nella compagnia filodrammatica del padre, una prospettiva che fino a quel momento gli era sembrata odiosa.

Quindi l’esperienza all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico a Roma dove ebbe come insegnante anche Andrea Camilleri: “Le sue lezioni di regia erano seguitissime, ma per tutti noi era un regista sfigato, parcheggiato in Accademia, sapevamo che continuava a mandare le sue sceneggiature in Rai e che molte venivano rifiutate – confida – Anche per questo sono stato così felice per il suo successo, perché dimostra che la tenacia e il talento pagano sempre anche in età avanzata”.

Agli inizi degli anni Novanta il matrimonio, durato due anni, con Margherita Buy. Proprio alcune parole dell’ex moglie sembrano turbare il regista. Invitato da Gomez a vedere un estratto dell’intervista che l’attrice ha concesso lo scorso aprile a Belve, Rubini resta di sasso. “Mio padre sicuramente non aveva una grande passione per Sergio – ha ammesso Buy nel programma di Francesca Fagnani – Ma neanche mia madre. Ma neanche mia sorella, insomma è una persona complicatissima. Mi ha fatta soffrire molto”.

“Non avevo mai visto questa intervista, mi colpisce molto – commenta Rubini rimanendo qualche secondo in silenzio, interdetto – La Buy ha una grande passione per la commedia, sa bene cosa sono i tempi comici. Preferisco pensare che in questa intervista non sia stata sincera e sia stata presa più dal mestiere dell’attore e abbia voluto fare delle belle battute, piuttosto che dire la verità”, chiosa il regista, che a dicembre sarà su Rai 1 con la miniserie Leopardi, il poeta dell’infinito.

Buy non è la sola attrice ad aver rubato il cuore di Rubini. In passato ha avuto una storia anche con Asia Argento, che però parlando della loro relazione ha usato l’espressione “amore tossico”.

Un’etichetta che non trova d’accordo il regista: “Io lo definirei un amore notturno” spiega a Gomez, “Ci siamo visti sempre molto di notte, anche quando poteva essere vissuto alla luce del giorno è rimasto un tratto molto clandestino”. E chiosa: “Non lo definirei tossico, anzi quella storia probabilmente mi ha aiutato a liberarmi della tossicità della vita”.

