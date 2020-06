“DI MITOMANI È PIENO IL MONDO, LEI SI AGGIUNGE ALLA LISTA” – BUM BUM! LA BUFALA DI IMEN JANE SVELATA DA DAGOSPIA SCATENA L’EX TRONISTA BOCCONIANO MARCO CARTASEGNA, CHE PROMETTE DI RACCONTARE LA VERITÀ SULL’ECONOMISTA STAR DI INSTAGRAM CHE NON È ECONOMISTA: "QUANDO MI RITAGLIO UN PO' DI TEMPO VI RACCONTO LA MIA SPIACEVOLE ESPERIENZA..." – PER IL MOMENTO LEI FA FINTA DI NIENTE E NON RISPONDE A CHI LE CHIEDE LUMI SUL CURRICULUM GONFIATO…

imen jane su instagram si definiva economista poi ha cancellato

1 – LA ROTTURA DELL'IMEN - L'ECONOMISTA STAR DI INSTAGRAM NON È UN'ECONOMISTA E NON HA MANCO LA LAUREA: DAGOSPIA SVELA LA GRANDE BUFALA DI IMEN JANE

2 – LA STORY DI MARCO CARTASEGNA (EX TRONISTA BOCCONIANO) SU IMEN JANE

Di mitomani è pieno il mondo, lei si aggiunge alla lista. Quando mi ritaglio un po’ di tempo vi racconto la mia spiacevole esperienza con lei

LA STORY DI MARCO CARTASEGNA CONTRO IMEN JANE

3 – "IMEN JANE HA INGANNATO TUTTI: NON È UN'ECONOMISTA E NON È NEANCHE LAUREATA"

Da www.huffingtonpost.it

Si definiva “economista”: Iman Boulahrajane, in arte “Imen Jane”, famosa sui social per “insegnare l’economia in 15 secondi”, non solo non sarebbe un’economista, ma non sarebbe nemmeno laureata in economia alla Bicocca né in altre facoltà universitarie. Ad affermarlo è Dagospia.

Accade che in un evento online organizzato pochi giorni dalla banca d’affari Goldman Sachs, Imen Jane si presenti ancora una volta come economista, ma tra gli spettatori qualcuno si insospettisca per il linguaggio non esattamente tecnico, e chieda alla relatrice: “In cosa è laureata?”. A quella domanda, nessuna risposta. Perché l’economista non è laureata, né in economia, né in nessun’altra materia, come si capisce dalla risposta evasiva dell’interlocutrice. Dagospia ha chiesto all’università Bicocca se Imen (o Iman) risultasse laureata, ma non ha avuto risposta.

DOMANDE A IMEN JANE SULLA LAUREA

lmen, 26 anni, ha fatto delle news il suo punto forte: su Instagram si pone come “influencer” di economia ed è fondatrice di una società, IS Media srl, che promuove il canale social “Will”, annunciato su tutti i giornali come il giornalismo del futuro. Nelle interviste viene definita sempre economista e viene addirittura nominata tra i “30 under 30 di Forbes”. Sulla visura camerale della sua società è identificata come “laureata in Economia Aziendale nel 2017”. Allora perché quella domanda sui suoi studi l’ha lasciata interdetta?

I conti non tornano - incalza Dagospia -, e allora lo chiediamo direttamente a lei: Imen Jane, per caso il tuo unico titolo, a 26 anni, è un diploma di liceo scientifico?

