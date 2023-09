19 set 2023 15:12

“MORAVIA E GLI ALTRI LI VEDEVO PIÙ CATTIVI DI QUANTO FOSSERO PERCHÉ ERO UNA RAGAZZINA. AVEVO 20 ANNI…” – L’ULTIMA COMPAGNA DI MARIO MONICELLI, CHIARA RAPACCINI, RACCONTA A "NON E’ UN PAESE PER GIOVANI" SU RADIO 2 E IN UN LIBRO LA SUA VITA CON IL REGISTA – GLI ANNI IN LOTTA CONTINUA, IL PCI “QUANDO C’ERA LA VERA SINISTRA E NON IL PD”, LA COMMEDIA ALL’ITALIANA, IL SUICIDIO DI MONICELLI E IL SUO FILM PREFERITO...