“NON FU LICENZIATO PER LO SCHERZO A MIKE BONGIORNO” – ANTONELLO PIROSO RACCONTA UNA VERSIONE DIVERSA DA QUELLA DI LUCA BARBARESCHI A “CHE FUORI TEMPO CHE FA”: “È UN ABILE AFFABULATORE DALLA MEMORIA INTERMITTENTE. FU LICENZIATO PERCHÉ IN UNA PUNTATA DE ‘I GUASTAFESTE’ INVITÒ IL PUBBLICO A NON PAGARE L’EUROTASSA VOLUTA DA PRODI” – “IN AZIENDA FECERO UN SALTO DALLA SEDIA PERCHÉ…”

luca barbareschi a che tempo che fa 3

BARBARESCHI – DA FAZIO RACCONTA DI QUANDO SI TRAVESTÌ DA CONCORRENTE E FECE CASINO A “LA RUOTA DELLA FORTUNA”: “ROVESCIAI LA RUOTA SU MIKE CHE TIRÒ PIÙ MOCCOLI DI UN CAMIONISTA CHE BUCA SULLA CISA D’INVERNO. VENNI PRESO E CACCIATO FUORI DA MEDIASET PER DUE ANNI”

paola barale mike bongiorno

Lettera di Antonello Piroso a Dagospia

Ciao Roberto.

antonello piroso

Quel simpatico "bandito" (absit inuria...) di Luca Barbareschi è un abile affabulatore dalla memoria intermittente. Non fu licenziato da Mediaset perchè fece uno scherzo a Mike Bongiorno.

Bensì perché in una puntata de "I guastafeste", che coconduceva con Massimo Lopez, invitò il pubblico a non pagare l'eurotassa che il governo di Romano Prodi si era inventato per ridurre il disavanzo pubblico quel minimo necessario e sufficiente a rispettare i famigerati "parametri di Maastricht" per farci entrare in area euro.

LUCA BARBARESCHI MASSIMO LOPEZ I GUASTAFESTE

In azienda fecero un salto sulla sedia, perchè volevano mantenere buoni rapporti con un governo "d'opposizione" (a Berlusconi), tanto più dopo che Massimo D'Alema era andato fisicamente negli studi di Cologno Monzese ad assicurare che non ci sarebbero state "vendette" su Mediaset, "un'impresa strategica, un patrimonio per l'Italia".

Do you remember?

Un caro saluto

antonello piroso