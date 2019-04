LA CALATA DEI BARBARESCHI – DA FAZIO RACCONTA DI QUANDO SI TRAVESTÌ DA CONCORRENTE E FECE CASINO A “LA RUOTA DELLA FORTUNA”: “ROVESCIAI LA RUOTA SU MIKE CHE TIRÒ PIÙ MOCCOLI DI UN CAMIONISTA CHE BUCA SULLA CISA D’INVERNO. VENNI PRESO E CACCIATO FUORI DA MEDIASET PER DUE ANNI” – “GLI DISSI CHI ERO E LUI REPLICÒ NON ME NE FREGA UNA SEGA” – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Tempo di confessioni per Luca Barbareschi, che si racconta a Che fuori tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in seconda serata su Rai 1 il lunedì sera. Nel corso di un'intervista, l'attore torna sulle ragioni per le quali fu cacciato da Mediaset. Era il 1996, e travestito da concorrente portò scompiglio nel corso di una puntata de La ruota della fortuna, il programma del mitico Mike Bongiorno. Il quale, letteralmente, perse le staffe.

paola barale mike bongiorno

"Venni preso e cacciato fuori da Mediaset per due anni", ha ricordato Barbareschi. "Rovesciai la ruota su Mike che tirò più moccoli di un camionista che buca sulla Cisa d'inverno", ha aggiunto. Barbareschi fece quella gag per Scherzi a parte, lo rivelò a Bongiorno, ma non servì a nulla: "Gli dissi chi ero e lui replicò non me ne frega una sega".

Lo scherzo venne censurato e fu mandato in onda solo nel marzo del 1997 da Striscia la Notizia, che lo usò per lanciare la coppia Paolo Villaggio-Massimo Boldi, che sostituirono il rodatissimo duo Ezio Greggio-Enzo Iacchetti.

