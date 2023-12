De Martino e la replica-non replica a Belen: "Ci sono due verità quando finiscono le relazioni. La mia non la rendo pubblica per il bene che c'è stato e per nostro figlio" Poi cita Chaplin #CTCF pic.twitter.com/L5zu2O8AyH — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 3, 2023

Domenica televisiva intensissima quella appena trascorsa, che ha visto andare in onda tra le attese ospitate del weekend anche l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In da Mara Venier.

La showgirl […] ha raccontato la sua verità sulla separazione da Stefano De Martino parlando a chiare lettere di numerosi tradimenti. A catena, in serata, è arrivata la risposta del conduttore, ospite […] di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

[…] È l’occasione giusta per il conduttore di rispondere a modo suo, pur senza entrare nel dettaglio della relazione con l’ex moglie e delle accuse che gli ha rivolto: “Lasciami dire una cosa Fabio. Non è una replica la mia, è solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria”, spiega in studio con fare calmo e riflessivo.

“Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi.

Due dei quali sono il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, che è che Belen è la madre di mio figlio.

Per me è questa la cosa fondamentale”, continua De Martino, che infine chiude con un aforisma in grande stile: “Mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin meravigliosa: “La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo”. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita”.

Ospite nel salotto di Mara Venier, la showgirl argentina […] ha speso parole infuocate. "Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C'è stato questo, ma non è finito per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare”, ha raccontato in studio Belen.

Poi la depressione, in un periodo della sua vita in cui non ha trovato più appigli: “Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce. Ma ho deciso di combattere […]. All'inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata”.

