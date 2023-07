“NON MI SENTO UNO SCHIFO” - DOPO LA ROTTURA CON STEFANO DE MARTINO, BELEN, CHE DI RECENTE È STATA PAPARAZZATA CON L’IMPRENDITORE ELIO LORENZONI, HA ROTTO IL SILENZIO CON UNA CANZONE CHE SEMBRA RISPONDERE A TUTTI I QUESITI DEI FAN A PROPOSITO DELLA CRISI COL MARITO – LA FRECCIATINA DELLA SORELLA CECILIA NEI CONFRONTI DI DE MARTINO E LE REAZIONI SOCIAL A FAVORE DI DE MARTINO…

Ivan Rota per Dagospia

È una telenovela senza fine , una vita trasformata in un reality , dopo i Ferragnez, ci aspettiamo i Rodriguez: come in una puntata di Temptation Island, Belen Rodriguez continua la sua ronde di amori e amorazzi. Sembrava che con Stefano De Martino la crisi fosse rientrata e invece ecco che l’ ex Iena sforna il suo nuovo amore, l’imprenditore col turbo Enio Lorenzoni e addirittura lo porta al compleanno di Ignazio Moser, fidanzato della di lei sorella Cecilia (i due , guarda caso, si sono conosciuti al Grande Fratello Vip).

Questa volta peró gli webeti si sono scagliati contro la scelta di Belen e hanno criticato il fatto che sia tornata in fretta e furia a lanciare frecciatine sostenuta da Cecilia. Belen ha mutato i suoi profili social e ha postato una story corredata dalle parole “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites” da un brano del rapper El Chojin. La canzone contiene altri versi con i quali la showgirl sembra voler rispondere a tutti : “Non significa che mi sento uno schifo”;

Belen sembra dire di non sentirsi in colpa. E poi : “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti». e poi nel testo si parla di bugie: «Mentire per evitare di ferire le persone che ami.

Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo». E la sorella pubblica: “Te creciò el corazòn cuando perdonaste a quien nunca te pidiò perdòn», che significa “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono”. Si riferisce a De Martino? Gli internauti si sono scatenati contro Belen e hanno appoggiato De Martino : “Invece lui che ha perdonato una figlia con un altro non conta?” E poi “Tua sorella si dovrebbe vergognare. Ma non pensa ai figli? A me prima piaceva ma ora ha superato ogni limite. Non si può commentare, che superficialità…”.

