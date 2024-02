“LA FERRAGNI C’È CHI L’HA CONSOLATA PER BENE. CERCATE IN PIAZZA DELLA SCALA. IO INDAGHEREI SU…”

(ANSA) - Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi 'non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa'. Così un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer smentisce all'ANSA le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.

Estratto dell’articolo di Daniela Secli per www.fanpage.it

In queste ore in cui è esploso il gossip della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, notizia non ancora confermata dai diretti interessati, c'è chi sta accostando il nome dell'imprenditrice a quello di Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. Al momento, però, appare tutto molto fumoso. Ma vediamo come è nata l'indiscrezione.

[…] Il gossip su un uomo che sarebbe vicino a Chiara Ferragni per sostenerla in questo momento complicato è stato lanciato da Davide Maggio, nel corso delle puntate di Pomeriggio Cinque trasmesse giovedì 22 e venerdì 23 febbraio.

Il giornalista ha dichiarato: "Per quanto mi riguarda, la Ferragni c'è chi l'ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos'è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo". Poi, ha suggerito all'inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessi di cercare in "Piazza della Scala". Così, c'è chi ha fatto due più due e ha ricordato che in Piazza della Scala, a Milano, c'è il Ristorante Trussardi.

Nel corso della puntata del programma di Myrta Merlino trasmessa venerdì 23 febbraio, Davide Maggio ha aggiunto: Cosa c'è a Piazza della Scala? C'è un grande teatro e sappiamo che sono appassionati di teatro. Oggi vi aggiungerei una cosa se volete. Ho un consiglio per Dessì, io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite.

Come dicevamo, al netto del fatto che Davide Maggio non ha mai fatto il nome di Tomaso Trussardi, al momento […] Non esistono prove concrete che dimostrino una vicinanza tra i due. Tuttavia, già in passato il gossip li prese di mira. Due anni fa, Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, disse che Tomaso Trussardi si era avvicinato molto a Chiara Ferragni dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker. Anche in quel caso, però, si parlava di una semplice amicizia.

Nonostante la separazione, Tomaso Trussardi […] sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato. […]

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

«Sogni d’oro, d’argento, di platino e anche meravigliosi», c’è scritto sul poster incorniciato sopra il lettone matrimoniale, che adesso è occupato solo da una parte. Quella di Fedez (che sarebbe tornato a casa dalla mamma) resta vuota e forse lo era già da mesi.

A metà pomeriggio di un sabato in famiglia, Chiara Ferragni sceglie di mostrarsi così in una storia su Instagram: addormentata sulla coperta di finta pelliccia, rannicchiata a cucchiaio con la piccola Vittoria, in pull grigio e pantaloni neri. […]

L’intervista esclusiva concessa al Corriere , che ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni, a quanto pare è stata liberatoria. «Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare», annunciava l’imprenditrice/influencer poche ore prima, linkando il testo integrale del colloquio che ricostruisce gli ultimi mesi della sua vita oltre i social, da quando è scoppiato il Pandoro-gate.

Una confessione fiume che si conclude così: «Io penso di essere una brava persona e di dare il massimo in tutto quello che faccio». Intanto però la Procura di Milano sta verificando il reale numero dei suoi follower. E nei prossimi giorni saranno sentiti i primi testimoni.

Criticata, detestata, a momenti derisa, defollowata, trafitta dai meme più impietosi che girano sul web. Ma mai ignorata. Nemmeno stavolta. Più di 3 milioni hanno visualizzato l’intervista.

[…] C’è chi le ha creduto e chi no, chi la assolve e chi continua ad avversarla […]. Sulla beneficenza che per gli inquirenti invece era una truffa ai danni dei consumatori. Ma anche sulla rottura con Federico, che domenica scorsa ha lasciato la maestosa Penthouse di City Life. Tra le righe si capisce che la crisi è reale. «La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla. Ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari», ha ribadito. Questo però non le è riuscito.

Da quando Dagospia ha lanciato lo scoop, tutti si impicciano dei fatti loro. E cercano conferme o smentite anche nei particolari. Ecco, nelle altre storie che Chiara Ferragni ha postato ieri su Instagram non c’era alcun riferimento al marito. […] L’unico dettaglio che colpisce è che non si vede mai bene la mano sinistra, quella da cui giorni fa mancava la fede nuziale. Inutile sguerciarsi, è sempre coperta. Per caso o per scelta.

