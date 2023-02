“PAOLO CONTE ALLA SCALA NON È SCANDALOSO, MA PERCHÉ SI DISSE DI NO A BOB DYLAN O AZNAVOUR?” – FRANCESCO MICHELI, FINANZIERE E MEMBRO DEL CDA DELLA SCALA, SI INSERISCE NEL DIBATTITO, PARTITO DA UN ARTICOLO DI DAGOSPIA, SUL CONCERTO DI STASERA DEL CANTAUTORE, E ATTACCA MEYER: “VENIAMO INFORMATI SOLO A COSE FATTE, NON POSSIAMO DIRE NÉ SÌ NÉ NO, CI TROVIAMO IL CALENDARIO DI FRONTE O LO LEGGIAMO SUL GIORNALE" – “IO AMO LA MUSICA D'ARTE, PERÒ C'È LA QUESTIONE DEL TRASCENDENTE. STASERA NON ANDRÒ, PER IMPEGNI PERSONALI, MA NON SO SE SAREI ANDATO COMUNQUE…” - MARANGHI, MERLO, PANZA, MATTIOLI, GABANELLI, FACCI E MOLENDINI: LE PUNTATE PRECEDENTI

Estratto dell’articolo di Luigi Bolognini per www.repubblica.it

FRANCESCO MICHELI ALLA SCALA

Che il mondo della musica riesca a dividersi su Paolo Conte è un segno dei (brutti) tempi che viviamo. A 86 anni il cantautore […] stasera debutta alla Scala. E nasce la polemica, lanciata dal musicologo ed editore di Sky Classica Piero Maranghi, che premette che Conte è il suo cantautore preferito, poi affonda: "È uno schiaffo alla storia della Scala, costituisce un precedente assai pericoloso, non dà nulla al Teatro". […] Segue, appunto, dibattito. […] Ora proviamo a fare il punto con Francesco Micheli, finanziere e da una ventina d'anni nel Consiglio di Amministrazione della Scala.

Dominique Meyer lascalatv

Anzitutto, stasera andrà?

"No, ma per impegni personali presi da tempo. Tuttavia non so se sarei andato, per una serie di motivi".

Parliamone.

"Anzitutto nei decenni passati i sovrintendenti italiani, penso a Ghiringhelli e Fontana, dissero no ad artisti come Charles Aznavour, Adriano Celentano, Bob Dylan, Ornella Vanoni, giganti della musica contemporanea. Paolo Conte è perfettamente sul loro livello: che gli sia stato detto di sì non è scandaloso, ma perché si disse di no agli altri?".

PAOLO CONTE

Può essere che sia stato fatto un torto agli altri, ma che male c'è se è stato evitato un torto a Conte?

"Nessuno, in sé. Ma sa, noi non sappiamo perché Conte è stato invitato e come […] Con Meyer prosegue una linea che già fu iniziata da Pereira e Lissner, i suoi predecessori, entrambi stranieri: noi veniamo informati sulle decisioni prese per la programmazione solo a cose fatte, non possiamo dire né sì né no, ci troviamo il calendario di fronte o lo leggiamo sul giornale".

E lei cosa avrebbe votato su Paolo Conte?

PIERO MARANGHI

"Mi sarei dichiarato agnostico. […] Io amo la musica d'arte, che può essere classica, strumentale, lirica, jazz, pop, rock, quella amo e quella vorrei sentir suonare. Come diceva Bernstein, la musica si divide in solo due generi, bella e brutta […] Però c'è la questione del trascendente. In molte chiese si è deciso di non suonare più Bach, ma di affidare la musica a ragazzi con chitarre che la suonano pure male. Risultato, si è allontanato chi nella messa, nelle chiese, cercava anche la trascendenza”

[…] “Io dico che la Scala dovrebbe avere spazi e tempi per mettere in programma classici del pop e del rock, magari in concerti pomeridiani, e la sera eseguire - che ne so ?- il Fidelio. Sa qual è il rischio? Quello del teatro di repertorio".

