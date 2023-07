25 lug 2023 14:44

“PAPPONE, IO CREDO NEGLI IDEALI E TU NELLE CANNE”- PAOLO MENEGUZZI REPLICA A J-AX DEGLI ARTICOLO 31 CHE LO AVEVA DEFINITO “UNA VERSIONE WISH DI TIZIANO FERRO” – “IO ERO UNA REALTÀ POP IN AMERICA LATINA NEL 1996. FACCIO UN PLAUSO ALLA TUA IGNORANZA. E TI RICORDO CHE A QUALCHE CHILOMETRO DALLA FRONTIERA ITALIANA TU MUSICALMENTE NON SEI NESSUNO” – LO SCAZZO SU “DISCO PARADISE”, CHE PER MENEGUZZI E' "UNA MARCHETTA..."