Aprile 1976. Novella, in punta di piedi, ma con un tempismo sorprendente, coglie la giovanissima attrice Monica Guerritore con l'Avvocato. Sì, proprio lui, Gianni Agnelli, allora presidente della Fiat. Monica, in quell'epoca flirtava con Giancarlo Leone, figlio dell'allora presidente della Repubblica Giovanni. La relazione, di dominio pubblico, metteva subito in chiaro una cosa: negli affari di cuore, la diva puntava in alto, molto in alto. Stupì come Agnelli si fosse esposto in prima persona, andando al rendez-vous con l'attrice al volante della sua 131, accompagnato della guardia del corpo di turno, tenuta a una certa distanza.

Nella sequenza fotografica pubblicata allora e qui riprodotta, la Guerritore e Agnelli sono incredibilmente rilassati. Un incontro, quello documentato da Novella, che fece molto scalpore, ma che non ebbe seguito.Circa due anni più tardi, liquidato il fidanzato ufficiale Leone, la Guerritore si legò a Giancarlo Giannini. Come rivelerà il nostro giornale in un numero del febbraio 1978, la cocente passione tra i due attori approderà a qualcosa di sostanzioso. Il reportage, che inizia con la chiacchierata separazione di Giannini dalla moglie Livia Giampalmo, presenta il divo pazzo d'amore per Monica al punto di regalarle un superattico del valore di 800 milioni, con splendida vista sulla capitale.

Giannini fu costretto dal tribunale a dare alla sua ex consorte 10 milioni al mese a titolo di alimenti per lei e i loro due figli, allora ancora in tenera età, Lorenzo e Adriano. Ma i colpi di scena per Monica non finiscono qui. Come un fuoco d'artificio, Novella, nell'ultimo numero di novembre del '78, chiusasi la love story dell'attrice con Giancarlo Giannini, rivela un "confronto" inaspettato tra due Moniche, la Guerritore, appunto, e Monica Vitti. Il protagonista maschile di quest'ennesima puntata sentimental-sensazionale è Roberto Russo, fotografo e fidanzato della Vitti.

L'idillio tra la Guerritore e Russo scoppia mentre l'attrice è impegnata in una tournée teatrale con 'Zio Vania' e in procinto di iniziarne un'altra con Il malato immaginario di Molière. Lei e Roberto, fotografati insieme al loro arrivo a Villa Giulia, rivelano contemporaneamente la loro relazione clandestina e la crisi del ménage tra la Vitti e Russo. Poi, però, le cose tra il fotografo e la Vitti si sistemano, tanto che la coppia continuerà, per anni, in una relazione sentimentalmente felice.

Ma torniamo alla storia della Guerritore che, sia per la sua sensualità sia per la sua bravura in palcoscenico, è stata paragonata alla grande attrice Ingrid Bergman. In anni più recenti, a partire dall'81, l'attrice è stata legata al regista Gabriele Lavia. Per vent'annihanno formato una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo.

Silvia Fumarola per “la Repubblica” - Estratti

Monica Guerritore sa cosa vuole e non molla mai. Bellissima, è invecchiata con la sua faccia, una rarità. Dopo aver girato i teatri col suo spettacolo su Anna Magnani (il 26, a 50 anni dalla morte dell’attrice, le rende omaggio alla Casa del cinema di Roma), prepara anche il film di cui sarà regista e interprete.

È la moglie di Verdone in Vita da Carlo, nel 2024 la vedremo in Inganno di Pappi Corsicato, uno dei titoli più attesi di Netflix (versione italiana della serie inglese Gold digger ), in cui si innamora di un uomo molto più giovane. Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero hanno ambientato la storia in Costiera Amalfitana. Guerritore è Gabriella, proprietaria di un hotel, signora elegante, fiera dei suoi sessant’anni («Mi hanno fatto lo sconto di cinque», ride lei). Ha tre figli grandi e la vita non sembra riservarle sorprese, finché non incontra Elia (Giacomo Gianniotti), aitante e misterioso, che stravolge la sua vita.

Aveva visto la serie inglese?

«Ho preferito di no. Il personaggio è già talmente complesso nella scrittura italiana che ho cercato di cucirmi addosso quello, non ho orecchiato. Raccontiamo il coraggio della passione, ma la forza delle donne nasconde segreti e fragilità. È spiazzante, ci sono riuscita grazie a Pappi».

L’età è ancora un tabù?

«Crea scandalo, gli altri giudicano. Elia è un uomo giovane, molto bello, lei perde la testa.

Una donna a 60 anni è piena di amore, di desiderio, sensualità. E non lo sa».

Le donne pagano per la libertà; non vengono perdonate.

«La libertà è un diritto. Anche la follia di una donna innamorata avvicina il pubblico».

Che peso ha avuto l’amore nella sua vita?

«L’ho diluito nei grandi personaggi, se no avrei vissuto la vita passando da un uomo all’altro, è stato centrale. Lo è stata anche l’immaginazione dell’amore. Sentirti attratta e pronta: questo è l’amore passionale, molto spesso distruttivo, ti abbandoni senza riserve. Bisogna imparare a guardare con la coda dell’occhio dove sono i pericoli, “non ti chiamo perché ti amo troppo”, non esiste. La verità è: non ti chiama perché non gli importa. Bisogna essere forti quando ci si vuole abbandonare e quando ci si deve sottrarre».

Nella serie di Carlo Verdone fa ridere, le piace la commedia?

«Mi sono lasciata andare, mi sono fatta tanti ricci e tanti boccoli. Pensavo: “Che dirà Gianna?”. La ex moglie di Carlo è una donna stupenda, una biologa, pensi che aveva incrociato anche mio papà all’università».

Lei è una delle poche attrici che non ha ceduto alla chirurgia plastica .

«Bisogna amarsi, fermare il tempo è un’illusione. Poi ognuno è libero di fare come vuole, la chirurgia aiuta ma noi cambiamo. Mi domando dov’è il brand che dice: facciamo vedere la faccia della Guerritore così capite che c’è un altro modo di invecchiare. In Inganno non ho mai chiesto: come sto? Devo farvi vedere che una donna vera può stare con un ragazzo».

(…) Underdog, come Giorgia Meloni: che pensa della premier?

«Che è la regina delle underdog, ma non è libera. È nelle mani di chi l’ha sostenuta ancora oggi».

