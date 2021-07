“UN PO' DI RISPETTO NO?” – MAURIZIO COSTANZO NON VIENE NOMINATO ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI E SI INCAZZA CON PIERSILVIO BERLUSCONI: “HO AVUTO L’IMPRESSIONE DI AVER INTERROTTO IL PROGRAMMA. NON È STATO NEANCHE NOMINATO. UN PO’ DI ANNI FA A MEDIASET FURONO CINQUE LE PERSONE A ESSERE CHIAMATE: MIKE BONGIORNO, CORRADO, SANDRA MONDAINI, RAIMONDO VIANELLO E IO. SONO L’UNICO VIVENTE…”

Massimo Galanto per "www.tvblog.it"

maurizio costanzo 7

“Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo show“. A dirlo, non senza un pizzico di polemica, è proprio Maurizio Costanzo, intervistato dal quotidiano La Repubblica.

PIERSILVIO BERLUSCONI

L’anchorman ha rincarato la dose ricordando a Pier Silvio Berlusconi, ad dell’azienda del Biscione, che “un po’ di anni fa” a Mediaset “furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”.

Maurizio Costanzo non si limita però alle ‘chiacchiere’, ma è pronto a passare ancora una volta ai fatti. Nel senso che il suo ritorno in onda è ormai imminente. Debutterà su Rai 3 alla fine dell’estate con Io li conoscevo bene, un programma ideato insieme a Pino Strabioli (il titolo ricalca il titolo del film di Antonio Pietrangeli Io la conoscevo bene). Si tratta di quattro serate monografiche dedicate personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, ossia Carmelo Bene, Marcello Mastroianni, Enrico Vaime, e Paolo Villaggio.

L’impegno in Rai di Costanzo sarà arricchito anche da S’è fatta notte, che riprenderà su Rai1 dal 27 settembre.

maurizio costanzo 6

Per la cronaca, il giornalista e conduttore 82enne ha annunciato che per la 40esima edizione del Costanzo Show l’obiettivo è portare sul palco il nuovo allenatore della Roma, Josè Mourinho. Non a caso, Costanzo qualche settimana fa ha firmato un contratto come consulente per la comunicazione del club giallorosso.

piersilvio e silvio berlusconi

E l’intervista a Mourinho sarebbe un colpo giornalistico niente male. L’ennesimo di una carriera, quella di Costanzo, che merita grande rispetto anche e soprattutto da parte di Mediaset.

Ricordiamo, infine, che nella prossima stagione, oltre al Costanzo Show, è previsto nel palinsesto di Canale 5 anche il ritorno in seconda serata de L’intervista.

maurizio costanzo maurizio costanzo 1 maurizio costanzo 8 piersilvio berlusconi maurizio costanzo 3 maurizio costanzo 4 maurizio costanzo 5 maurizio costanzo show maurizio costanzo show pier silvio e silvio berlusconi silvio berlusconi con pier silvio silvio berlusconi con pier silvio 1