31 ott 2022 18:52

“QUELLE IMMAGINI NON DICONO NULLA, ANCHE WOODSTOCK ERA ABUSIVO” – OLIVIERO TOSCANI, OSPITE A “ZONA BIANCA”, DIFENDE I RAGAZZI CHE HANNO OCCUPATO UN CAPANNONE A MODENA PER UN RAVE PARTY ABUSIVO: “FATE I SERI, QUESTO NON È GIORNALISMO” – IL CONDUTTORE, GIUSEPPE BRINDISI, RISPONDE: “LE IMMAGINI PARLANO CHIARO”. E A QUEL PUNTO IL FOTOGRAFO RINCARA LA DOSE: “SONO DEI RAGAZZI, NON FANNO NULLA DI MALE. NON POTETE DIRE CHE SONO DROGATI” - VIDEO