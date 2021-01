“QUI SERVE UN REDATTORE. O UNA BADANTE” – “LA VERITÀ” SU AUGIAS CHE ABBOCCA AL PHISHING: “NON SI PUÒ CHE PROVARE UMANA PIETÀ PER UN UOMO DI 85 ANNI CHE STA COMPRANDO LA FONTANA DI TREVI E VUOLE PURE FARLO SAPERE AL MONDO. MA IL COMBINATO DISPOSTO DI ANZIANITÀ E OMESSO CONTROLLO DA QUELLE PARTI STA DIVENTANDO UN PROBLEMA. DOPO EUGENIO SCALFARI CHE SI INVENTA LE INTERVISTE AL PAPA E FA MORIRE BERLINGUER SEI ANNI PRIMA, ORA TOCCA AD AUGIAS…”

CORRADO AUGIAS ABBOCCA AL PHISHING

2 – AUGIAS AMMETTE DI AVER ABBOCCATO AL PHISHING

Estratto dell’articolo di Corrado Augias per “la Repubblica” (DI OGGI)

(...) P.S. Ieri sono caduto in trappola a proposito di un comunicato dell'Enel che era, ben camuffato, una truffa ( phishin g). Le scuse doverose si accompagnano al sollievo.

3 – AUGIAS SI REINVENTA RECENSORE DI TRUFFE ONLINE

Gustavo Bialetti per “La Verità”

Prima o poi tocca a tutti il momento «ok boomer» (si tratta di un'espressione gergale dei giovanissimi per irridere i nati nel baby boom avvenuto tra la metà degli anni Quaranta e i Sessanta, ovvero i «vecchi» che non capiscono il mondo di oggi). Il momento «ok boomer» di Corrado Augias, che comunque è classe 1935, altro che boomer, è arrivato ieri, quando nella sua rubrica di risposte ai lettori su Repubblica ha impiegato una colonna e mezza di testo penosamente interminabile per descrivere una disavventura capitatagli di recente.

L'austero intellettuale progressista racconta infatti di aver ricevuto una macchinosa mail dall'Enel a proposito di un rimborso da incassare, piena di espressioni come «non rimane disponibilité» o «if hai problemi di accesso clicca qui». Il nostro affezionatissimo si indigna con la sciatteria dilagante e chiude con un amletico: «Cosa dicono questi segnali?».

Dicono che Corrado Augias ha appena regalato i suoi dati personali a una mail di phishing, cioè a un finto avviso che sfrutta fraudolentemente i marchi di gestori famosi per attrarre i gonzi, farsi consegnare password varie e poi compiere vere e proprie truffe. Non si può che provare umana pietà per un uomo di 85 anni che sta comprando la fontana di Trevi e vuole pure farlo sapere al mondo.

Chissà se ne avrà anche Enel, inserzionista presso il gruppo Gedi, messa dietro la lavagna senza colpa. E senza che qualcuno, a Repubblica, abbia avuto il buon cuore di fare una verifica. Il combinato disposto di anzianità e omesso controllo, da quelle parti, sta diventando un problema. Dopo Eugenio Scalfari che si inventa le interviste al Papa e fa morire Berlinguer sei anni prima, ora tocca ad Augias che vuole trarre lezioni morali dalle truffe online a cui ha abboccato. Qui serve un redattore. O una badante.

