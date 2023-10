13 ott 2023 13:01

“LA RICHIESTA DI DIMISSIONI O DI NON INVITARE TRAVAGLIO È UNA FOLLIA, DA CHIUNQUE VENGA” – LUIGI MASCHERONI, FIRMA DEL "GIORNALE", REPLICA A FORZA ITALIA DI GALLARATE, CHE HA CHIESTO LA SUA TESTA PER AVER INVITATO AL FESTIVAL "DUEMILALIBRI", DI CUI E’ CURATORE, MARCO TRAVAGLIO A PARLARE DEL SUO LIBRO SU BERLUSCONI: “AVEVO INVITATO ANCHE BUTTAFUOCO CHE PERO' HA AVUTO UN IMPEGNO IMPROVVISO (MA VERRÀ UN’ALTRA SERA). FARÒ LA SERATA CON IL DIRETTORE DEL FATTO, CI SARÀ DA DIVERTIRSI. SERATA SOLD OUT 350 POSTI GIÀ PRENOTATI…"