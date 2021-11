“LA RISSA CI PORTA NEL PEGGIORE DEI MONDI POSSIBILI” - DOPO AVER AUSPICATO UNA SETTIMANA SENZA NO VAX IN TV, ALDO GRASSO RILANCIA: “PROVIAMO A NON PARLARE PER UNA SETTIMANA DI COVID NEI TALK SHOW?” - “LA MIA, PIÙ CHE UNA PREDICA INUTILE O UNA PICCOLA PROVOCAZIONE, ERA UN GESTO DI GRANDE INGENUITÀ. BASTA VEDERE LO SCONTRO A ‘CARTABIANCA’ TRA MASSIMO GALLI E MADDALENA LOY PER CONSTATARE CHE È IMPOSSIBILE FRENARE QUESTA MACCHINA…” - VIDEO

"VORREI UNA SETTIMANA SENZA NO VAX IN TELEVISIONE" - ALDO GRASSO: “UNA SORTA DI DISINTOSSICAZIONE. GIUSTO UNA SETTIMANA PER DIMOSTRARE CHE POSSONO PERMETTERSI IL LUSSO DI MANIFESTARE SOLO PERCHÉ LA MAGGIOR PARTE DELLA POPOLAZIONE È VACCINATA (COM'È QUELLA FRASE UN PO' VOLGAROTTA? FARE I NON VAX CON IL CULO DEGLI ALTRI?). MI ACCONTENTEREI DI UNA SETTIMANA DI "NO CAZZ", DI UNA SETTIMANA TV SOTTO IL SEGNO DEL BUON SENSO…”

Trascrizione del video-editoriale di Aldo Grasso per www.corriere.it

Qualche giorno fa sul “Corriere” ho scritto una piccola provocazione, una predica inutile. Avevo detto: “come sarebbe bello se per una settimana, una settimana di disintossicazione, non venissero invitati nei talk show i rappresentanti dei no vax?”.

Rispettando, per carità, il loro diritto di manifestare, rispettando il fatto che se per caso si ammalassero hanno diritto ad essere curati. Ma - dicevo - lo sappiamo, vanno lì per litigare e sarebbe bello invece per una settimana affrontare con molta serenità questo problema.

Più che una predica inutile, più che una piccola provocazione, era un gesto di grande ingenuità. Del resto basta vedere questo scontro a Cartabianca fra il professor Massimo Galli e la giornalista Maddalena Loy per constatare che è impossibile frenare questa macchina. Davvero la mia era una provocazione molto ingenua alla quale ne faccio un’altra ancora più ingenua.

Per una settimana proviamo a non parlare nei talk show di covid? Cioè, facciamo tutta l’informazione possibile, perché la situazione rischia di essere ancora drammatica. Diamo tutte le notizie possibili sul caso, in modo da cercare di prevenirlo. Ma nei talk non parliamo più di no vax, perché parlare di no vax significa la rissa. E la rissa non ci porta da nessuna parte. Anzi, la rissa ci porta nel peggiore dei mondi possibili

