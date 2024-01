“L’INTERVISTA DI FABIO FAZIO A PAPA FRANCESCO SEMBRAVA UN DIALOGO TRA AMICI” – ALDO GRASSO: “IL DESIDERIO DI COMPARIRE IN UN PROGRAMMA POPOLARE E DI AMBITO NON RELIGIOSO NASCONDE UN GRANDE SENSO DI SOLITUDINE DEL PAPA, COME CERCASSE CONFORTO" - "LA TRASMISSIONE DI FAZIO GLI PERMETTE DI NON USARE MAI PAROLE DA TEOLOGO. LE SUE IMMAGINI DI DIO SONO QUELLE DI UN PASTORE D’ANIME, UN PARROCO" - FABIOLO GLI CHIEDE COME STA E IL PONTEFICE RISPONDE: "ANCORA VIVO" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

«Come sto? Mi viene da dirti, ancora vivo». Risponde così Papa Francesco alla prima domanda sulla sua salute, in collegamento da Casa Santa Marta con Fabio Fazio a «Che tempo che fa» (Nove). Sembra un dialogo fra due vecchi amici che si confessano in privato e non in pubblico.

[…] Il desiderio di comparire in un programma popolare e di ambito non religioso nasconde un grande senso di solitudine, come se il Papa cercasse conforto da una grande assemblea mediale: le polemiche fra le Sacre Mura, la riforma della Curia romana, il dissenso di vescovi e fedeli sulla benedizione alle coppie omosessuali sono tutti motivi di afflizione: «C’è un prezzo di solitudine da pagare — si lamenta Francesco — a volte le decisioni non sono accettate».

ALDO GRASSO

E le ventilate dimissioni? «Sono ancora vivo — ha puntualizzato — perciò le dimissioni non sono né un pensiero né un desiderio». La trasmissione di Fazio permette al Papa di non usare mai parole da teologo.

Le sue immagini di Dio sono quelle di un pastore d’anime, di un parroco: «A me piace immaginarlo come il papà generoso, che riceve il figlio che se ne è andato e ha speso una fortuna, e torna ferito... lo riceve». In chiusura anche un appello ai telespettatori, con una punta d’ironia: «Pregate sempre per me perché io vada sempre avanti e non fallisca nel mio dovere. Ma per favore pregate a favore e non contro».

