“SALVINI DEVE ANDARE A FARE IN CULO” - GIULIANO CAZZOLA A “L’ARIA CHE TIRA” SPIEGA LA SUA POSIZIONE “MOLTO CHIARA” SUL CAPITONE: “SE AVESSI SAPUTO CHE AVREI DOVUTO ASCOLTARLO PER 20 MINUTI NON SAREI VENUTO” - MYRTA MERLINO ALLIBITA PROVA A RIMEDIARE, MENTRE IL LEGHISTA BITONCI S’INCAZZA, SI TOGLIE IL MICROFONO E CHIEDE DI LASCIARE LO STUDIO: “ECCOLI I DEMOCRATICI” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

cazzola

Una scena sconcertante a L'Aria che tira. L'economista Giuliano Cazzola, in collegamento con Myrta Merlino, assiste in silenzio all'intervista in diretta di Matteo Salvini al Senato. Poi prende la parola e con estrema tranquillità spiega: "Se avessi saputo che avrei dovuto ascoltare Salvini per 20 minuti non sarei venuto. La mia posizione su di lui è molto chiara: deve andare a fare in c***".

meme su giuliano cazzola 4 SALVINI MANGIA IL CANNOLO

La Merlino resta di sasso, allibita. In studio, l'ex sindaco leghista di Padova Massimo Bitonci è fuori di sé dalla rabbia: "Ma è una cosa inaccettabile". La Merlino cerca di far ritrattare il suo ospite, Bitonci si toglie il microfono dalla giacca in segno di protesta e chiede di poter lasciare il programma di La7. Dopo alcuni minuti di imbarazzo ("Io resto qui e non ritratto nulla", sorride sornione Cazzola), la Merlino riesce a mediare in qualche modo: "Mi scuso per il termine volgare che ho usato - è la (presunta) marcia indietro di Cazzola -, ma confermo la mia disistima e disprezzo per Salvini". "Eccoli i democratici", è il commento amareggiato di Bitonci. E molti spettatori, sui social, confermano: uno spettacolo desolante.

MASSIMO BITONCI Bitonci armando siri massimo bitonci bitonci padova meme su giuliano cazzola 2 meme su giuliano cazzola 3 meme su giuliano cazzola 1