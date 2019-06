“SEI DA SERT, TI SEI FATTO FARE UNA ‘FELLATIO’ IN MACCHINA…” – A “LIVE NON È LA D’URSO”, SHOW DI FRANCESCA DE ANDRÈ CHE ASFALTA L’EX FIDANZATO GIORGIO: “TI DEVI FAR CURARE. SEI FUORI COME UN BALCONE. MI DISPIACE CHE LA MIA MANCANZA TI ABBIA SCATENATO TUTTA QUELLA FOLLIA – CON ME NON BEVEVA NEMMENO UN BICCHIERE DI VINO! LUI È USCITO DALLE PROBLEMATICHE CHE AVEVA GRAZIE A ME” (SICURA?) – VIDEO

Roberta Damiata per www.ilgiornale.it

francesca de andrè gennaro e l'ex fidanzato

Si alzano i toni a “Live non è la D’Urso" quando Francesca De Andrè insieme al suo nuovo fidanzato Gennaro Lillio arrivano come ospiti del ‘cinque contro uno’.

Cinque sfere, cinque ‘sferati’ che attaccano più o meno la nuova coppia che si è formata, non con poche liti furibonde, all’interno della Casa più spiata d'Italia.

francesca de andrè

Tra i cinque, anche Giorgio, ex fidanzato della De Andrè, che l’ha ripetutamente tradita mentre lei era all’interno del Grande Fratello. Francesca intuisce la sua presenza e subito si scalda: "Se nella sfera c'è lui, mi viene da ridere e mi viene da vomitare, allo stesso tempo! Perché una persona mi chiama direttamente se ha qualcosa da dire! Certi riflettori danno alla testa! La sua faccia tosta, l'abbiamo vista più di una volta”.

Giorgio compare e guardando insieme la sua ex con Gennaro dice:

“Come siete belli! Sono felicissimo, guarda. Sono venuto a dirtelo di persona un'altra volta. Sono il primo traditore seriale: mi è piaciuto questo titolo! Dopo l'ultimo post che ho fatto, dicendo che ho preso una pausa, sono venuto a dire che la pausa è finita! Sono venuto a farvi i complimenti! Ormai, sto andando di moda, ho tante donne! Ora ho anche la rossa”.

francesca de andrè e gennaro

Lo scontro è molto forte, e Francesca, già accusata da alcuni degli sferati di essere troppo aggressiva, non tradisce le aspettative e provocata si scaglia contro il suo ex, che riesce a dire solo poche parole: “Quanto ti hanno pagato? - gli dice - La pausa è finita? Ma dai, io, la pausa, al posto tuo, la farei in un altro posto. Sei da Sert, te l'hanno scritto su tutti i social. Mi dispiace che la mia mancanza ti abbia scatenato tutta quella follia. Potevi evitare casa mia come base per i tuoi tour per le tue serate milanesi. Non mi risulta che tu abbia una casa a Milano. Ti sei fatto fare un ‘servizietto’ in macchina da quella ragazzina squisita”

francesca de andrè

Ma non finisce qui, Francesca ci va pesante e invita l’ex fidanzato a risolvere i suoi ‘problemi’ tanto che Barbara D’Urso deve intromettersi per bloccare questa discussione che sta prendendo una brutta piega:

“Ti devi far curare, non hai parole perché sei fuori come un balcone. Devi darti una regolata, inquadrarti un attimo. Prima non era così - dice Francesca risponde a chi l'accusava averlo sempre conosciuto in questo modo -Non beveva nemmeno un bicchiere di vino! Lui è uscito dalle problematiche che aveva grazie a me”.

Ma ce n’è anche per Gennaro, che è anche stato uno degli ex di Lory Del Santo: “Lory ha detto che ha delle dichiarazioni da fare su di te, e dice a Francesca di stare attenta”, gli viene detto, ad anticipare un altro capitolo che vedrà lui, questa volta protagonista del gossip.

