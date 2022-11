“LA SEPARAZIONE CONSENSUALE L’ABBIAMO CONSUMATA IO E TOTTI” – L’AVVOCATO ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE CONFERMA LA DAGO-RIVELAZIONE SUL DIVORZIO DAL "PUPONE": “NELLA MIA VITA HO FATTO IL 95% DI SEPARAZIONI CONSENSUALI E IL 5% GIUDIZIALI. AVEVO STILATO UN ACCORDO CHE NON È STATO ACCOLTO, ANCHE PERCHÉ NON PIACEVA AL MIO CLIENTE”. E DUNQUE? OGNUNO PER LA SUA STRADA E AMICI COME PRIMA - DOMANI, 11 NOVEMBRE (GIORNO IN CUI SI CELEBRA LA FESTA DEI CORNUTI) ANDRÀ IN SCENA A ROMA L’UDIENZA CHE VEDRÀ TOTTI E ILARY ALLE PRESE CON LA ‘’SCOMPARSA’’ DI ROLEX E BORSETTE...

Giovanna Cavalli per corriere.it

ILARY BLASI totti

Francesco Totti non trova pace. E da un giorno all’altro ecco che deve affrontare un’altra brusca rottura, un addio improvviso. Non a Ilary Blasi, quello ormai è storia, ma a uno dei suoi legali di punta, ovvero Annamaria Bernardini de Pace. Che così com’era arrivata, adesso se ne va. Ce lo rivela la stessa celebre matrimonialista/divorzista milanese: «Nella mia vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5 % giudiziali. Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e Totti».

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE

Più chiara di così. Anna Maria Bernardini de Pace conferma dunque l’indiscrezione anticipata dal sito Dagospia, che per primo ha segnalato il “divorzio” del Capitano dal suo celebre avvocato. Ognuno, anche in questo caso, se ne va per la sua strada e amici come prima. Le due opposte squadre di difesa (per Ilary Blasi c’è Alessandro Simeone) dunque avevano miracolosamente trovato un accordo ritenuto conveniente per entrambe le parti. Ma i loro clienti l’hanno bocciato. Per l’ennesima volta.

Almeno su questo” no” la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’eterno Capitano della Roma si sono ritrovati in perfetta sintonia. E a quel punto l’avvocato Bernardini de Pace ha ritenuto che il proprio mandato fosse giunto a un binario morto. Concluso. E ne ha informato l’ex calciatore, che può comunque contare sullo storico legale di fiducia (Conte, lo stesso della AS Roma), da sempre al suo fianco. Si va dunque dritti alla giudiziale, appuntamento in primavera.

ILARY BLASI ROLEX

Secondo Dagospia l’ex 10 giallorosso sarebbe influenzato dalla nuova compagna Noemi Bocchi, che ispirerebbe ogni sua decisione, negli ultimi tempi. Che sia sull’appartamento da acquistare (uno a Roma Nord per lei, uno in zona Mazzini per lui), sui mobili da scegliere per la cucina (con trasferta in mobilificio di Caserta) o sulle strategie per la separazione. In realtà il campione ascolta, certo, i consigli dell’amato bene e degli amici, poi però decide di testa propria. E così si sarebbe regolato anche stavolta. Forse perché non condivideva fino in fondo l’approccio decisionista e combattivo scelto da Annamaria Bernardini de Pace. Preoccupato, da padre, per le ripercussioni sui tre figli di ogni sua mossa.

totti ilary

Mentre Ilary (ieri impegnata a sottoporsi a un massaggio di bellezza a glutei e gambe, postato sui social a beneficio dei follower), che intanto pubblica su Instagram l’ennesima foto conturbante in body nero a maniche lunghe con jeans calati sui fianchi e la didascalia «Ops», si tiene ben stretto il suo avvocato Simeone, un tempo braccio destro nello studio Bernardini de Pace.

antonio conte legale di totti

L’ex Letterina si mostra tranquilla e serena, in vista dell’udienza di venerdì 11 sul mitologico scontro Borsette contro Rolex. Sia lei che Francesco dovranno comparire di persona davanti al giudice. Totti non vede l’ora. Perché, mentre le borse sono tornate a casa (anzi, non si erano mai mosse, da lui chiuse a chiave nella Spa della villa, dove Ilary le ha ritrovate), la collezione di Rolex da un milione di euro risulta ancora irreperibile. E Francesco spera invece di tornarne presto il legittimo e unico proprietario.

