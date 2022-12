“SÌ, TE DANNO 100 A TE, E CHI TE CREDI, SORAYA?” – 60 ANNI FA FRANCA VALERI PUNZECCHIAVA IL BIGOTTISMO ITALIANO CON IL FILM “PARIGI O CARA”, IN CUI INTERPRETAVA UNA PROSTITUTA – BARBARA COSTA: “SULLO SCHERMO È UNA ESCORT, UNA STROZZINA, UNA CHE PRENDE A CALCI DIO, LA FAMIGLIA, MA PIÙ LA FINTA SAGGEZZA POPOLARE. NEL FILM PROCACCIAVA CLIENTI SU CLIENTI, E LI SPENNAVA, LI SCOPAVA, GIOVANI E ANZIANI, QUASI TUTTI SPOSATI, E COI SOLDI RICAVATI VI FACEVA LA BELLA VITA, SENZA MAGNACCIA O SIMILI, MA PER SÉ STESSA, SCHIAVA FELICE MA UNICAMENTE DI QUEL BOOM CHE ALLORA E MAI PIÙ L’ITALIA HA GODUTO. NESSUNO ALLORA DISSE…”

Barbara Costa per Dagospia

“Sì, te danno 100 a te, e chi te credi, Soraya?”. E questa è sozza e è per intenditori, ma sbanca chi la sa, la capisce e 60 anni fa non c’era! E voi, compatrioti d’un’Italia anno 1962, comu-catto-demo-cristianissima e beghinissima, e core de mamma e papà onesto lavoratore, che facevate? Dove stavate? Al cinema? A veder che? A ridere di chi, di una femmina che sullo schermo senza se e ma e fronzoli e sottintesi vi fa la escort, plateale, e di escortaggio ci vive e ci stravive e vi fa vedere e come, e punge e dove prude di più… e allora ditemi, italiani di allora, come reagivate? Vi dalle risate scompisciavate, prestanti nei soldi minimi e necessari per la p*ttana della sera dopo, o vi segnavate nel timore di Dio?

Com’eravate, come siamo oggi la gran parte, perfettini a sbavare consenso e riconoscimento medio, e mediocre, e virtuale… o cosa? Dio santo, ma 60 anni fa, il 5 dicembre di 60 anni fa, una signora di nome Franca Valeri ve lo mostrava, dimostrava, come andava la vita e come era l’Italia, per davvero, sul serio, senza starsela a menare.

Un Paese di sessuomani. Fobici, danarosi, proni al si fa ma non si dice (come oggi, e no, peggio oggi) erano (sono) i clienti di Delia, e cioè di Franca Valeri, mattatrice assoluta di "Parigi O Cara", film che festeggia i 60 anni, film che nei decenni e che di maroni scassamenti, a ridondarlo e di pregi e attributi, è camp, è kitsch, è pop-art, è cult, e tutto per non dirselo, men che mai a sé stessi, che Franca Valeri – che questo film lo ha voluto e se lo è scritto, e su misura, battuta per battuta, sguardi e sospiri – che "Parigi O Cara" l’ha ideato, e apposta caricato, per fucilarci, per giustiziarci nella nostra ipocrisia la più marcia eppur solida.

Franca Valeri – e era il 1962!!! – sullo schermo è una escort, una strozzina, una che prende a calci Dio, la famiglia, ma più la finta saggezza popolare. Il popolo che fa la società più plebe, misera, smidollata. Un personaggio, l’escort Delia/Valeri, che, per farselo in qualche modo mandar giù, i critici gli hanno cucito addosso ogni sorta di accettabile cliché, ma fatemi il favore!!!

In sala, 60 anni fa ma da che parte vi giravate, quando sullo schermo Delia/ Valeri si procacciava clienti su clienti, e li spennava, li sc*pava, giovani e anziani, quasi tutti sposati, e coi soldi ricavati vi faceva la bella vita, senza magnaccia o simili, ma per sé stessa, schiava felice ma unicamente di quel boom che allora e mai più l’Italia ha goduto, se non avete mitizzato e marciato pure su quello…?

Ce l’avevate davanti, in Delia/Franca Valeri, l’Italia e il mondo, la realtà com’era e com’è senza starci a ricamare un bel niente, senza filosofie, il sesso com’è, come può essere, e come tutt’oggi per tanti è e sarà, senza amore, senza sentimento che non sia mercimonio, da entrambe le parti, denaro in cambio di orgasmo, e viceversa. Un cinismo di cui la signora Valeri era insuperabile maestra, lei, tra le più grandi se non la più grande, lei, per cui “non c’è uomo che valga la scena”, lei, che con Vittorio Caprioli – coprotagonista e quanto mai superbo regista di "Parigi O Cara" – c’ha convissuto e 11 anni, e alla faccia dei baciapile, e poi se l’è sposato per durarci insieme un altro anno soltanto!!!

Lei, Franca Valeri, che del chiacchiericcio e di omuncoli e di donnette se n’è fregata, amando uomini più giovani, facendo quel che le pareva e portando la sua illimitata libertà, e non di donna, di persona, a un pubblico, di nicchia sveglio, ma per di più sonnambulo!

Ce la avevate davanti, a uno schermo, la verità, la più nitida, di quel che eravate, allora, e di quel che siamo diventati, oggi: ogni battuta di Delia/Valeri è un proiettile squarciante moralità.

Ma com’è che non trovo allarmi, preteschi e associativi i più bigotti, di fronte a una pellicola che ti offre l’omosessualità, la non etero sessualità, come la norma??? E che ti mostra come i bamboccioni hanno appestato la società in ogni èra, in ogni età, e la colpa sta nelle madri, nella "mamma" italiana, intoccabile, madonnesca, e feticcio che Franca Valeri uccide? (per metafora, mito greco…).

No, non vi siete (in)civilmente allarmati, 60 anni fa, all’uscita di "Parigi O Cara", perché o 'sto film non lo avete capito, o vi faceva comodo, chiudere gli occhi, far finta di nulla, scrollare le spalle all’arrivo di un cataclisma. Credo sia andata così. Fregarsene fa parte dell’essere italiano il più intimo e inscalfibile. Glielo avete fatto passare, per giunta complimentandovi, magnificandone ciò che sullo schermo vi faceva gelare il sangue: il sesso fatto per il sesso, le donne virago e senza bisogno di uomini, uomini che non servono a nulla se non a specularci su.

E uomini che nella loro ignavia non cambia niente che siano etero e no. Donne che se son mamme il loro provincialismo lo trasportano in un estero che le rinchiude a ghetto. Il falso mito dell’italiano all’estero, che ce la fa perché non più bravo ma più furbo degli altri, è in "Parigi O Cara" sventrato e portato in corteo per ciò che nei secoli l’italiano immigrato è stato: nulla, un numero, carne da macello, confinato ai lavori i più servili e senza gloria se non quella che si racconta per illudersi e sopravvivere. Far bella figura con mammà, e coi parenti immobili in Italia in una miseria peggiore della sua.

Intendiamoci: a "Parigi O Cara" nulla tolgo del brio, e del colore, e della forza dell’opera in sé. Per noi adepti della signora Franca Valeri "Parigi O Cara" è un mantra, che sappiamo a memoria, e che ci cantileniamo in noi stessi per farcela nei momenti difficili. Come voleva Valeri stessa, che si sentiva “una dea, sì, una dea tra vendicatrice e giocosa” quando i suoi ammiratori le battute di "Parigi O Cara" gliele declamavano precise, a onore di una donna troppo troppo troppo intelligente. Troppo avanti. Franca Valeri è morta a 100 anni, ma sarà contemporanea nel 3000. “Un foglio scritto è più sincero d’un confessionale”. Figurarsi una sceneggiatura. L’intelligenza, quando ti si spalanca dinnanzi, ha una potenza che ti impietrisce. “E non è il caso de sbajasse! Lì, se passa pe’ miserabili”.

