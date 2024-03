“SIAMO BASITI DALLA LEGGEREZZA CON CUI SI POSSA DEFORMARE LA REALTÀ” - MADDALENA CORVAGLIA RIVELA A ALBERTO DANDOLO SU “OGGI” COME STANNO LE COSE CON IL SUO EX STEF BURNS. L’EX VELINA SMENTISCE LA FRASE RIPORTATA DA DIVERSI MEDIA (“È STATO ALLUCINANTE IL RAPPORTO CON LUI, VOLEVA IMPORMI COSE PAZZE”) – “L’UNICA COSA ‘ALLUCINANTE’ E ‘PAZZA’ È SEMMAI IL NEGATO RISPETTO DELLA VERITÀ E DELLE SUE CONSEGUENZE SU UNA PERSONA MINORE OLTRE CHE SUI SUOI GENITORI”

Alberto Dandolo per oggi.it

Maddalena Corvaglia e il suo ex marito Stef Burns, artista di fama internazionale noto in Italia per essere il chitarrista storico di Vasco Rossi, hanno ancora un rapporto di grande affetto e complicità, nonostante i loro destini sentimentali abbiano preso strade diverse. Da collante fa l’amore per la loro piccola Jemie, ma anche una stima e una amicizia ritrovate dopo il dolore seguito alla loro separazione. Li abbiamo incontrati qualche giorno fa: erano assieme alla loro cucciola nel quartiere Isola di Milano, a casa del musicista, per trascorrere un fine settimana in famiglia – foto | video

Una certa stampa ha nei giorni scorsi stravolto delle dichiarazioni di Maddalena Corvaglia, mettendole in bocca parole molto dure e diffamanti nei confronti proprio dell’ex marito Stef Burns: “È stato allucinante il rapporto con lui, voleva impormi cose pazze…”. E ora, ecco che arriva la risposta dei due a Oggi: “Siamo basiti dalla leggerezza con cui si possa deformare la realtà delle parole per l’avidità di qualche clic in più. E l’unica cosa davvero ‘allucinante’ e ‘pazza’ è semmai il negato rispetto della verità e delle sue conseguenze su una persona minore oltre che sui suoi genitori che hanno ritrovato una relazione piena di energia e affetto”. Insomma, tutto chiarito.

